Михаил Ведерников обсудил с певцом Яном Осиным проекты, направленные на узнавание Псковской области

Врио губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел встречу с певцом, Заслуженным артистом России Яном Осиным. Об этом глава региона сообщил в своем Instagram.
«Ян - пскович, давно живет и работает в Москве, но корней своих не забывает. Пользуясь любой возможностью, приезжает в родной край и всячески его популяризирует на просторах нашей огромной страны и даже за ее пределами. У него есть ряд музыкальных, художественных и выставочных проектов, связанных с Псковской землей. Сейчас он готовит к запуску проект о псковских фресках», - написал Михаил Ведерников.
На днях провел встречу с Заслуженным артистом России Яном Осиным. Ян пскович, давно живет и работает в Москве, но корней своих не забывает. Пользуясь любой возможностью, приезжает в родной край и всячески его популяризирует на просторах нашей огромной страны и даже за ее пределами. У него есть ряд музыкальных, художественных и выставочных проектов, связанных с Псковской землей. Сейчас он готовит к запуску проект о псковских фресках. Обсудили возможность реализации совместных культурных проектов и программ, направленных на узнавание нашей Псковской области и ее богатейшего культурно-исторического и природного наследия. Уверен, с такими единомышленниками у нас все получится! #🇷🇺 #Псковскаяобласть #регион60 #Псков #культура #наследие #сотрудничество #ЯнОсин #гордостьрегион60 #работаем #команда2018 #НАШИ🇷🇺
По его словам, с Яном Осиным он обсудил возможность реализации совместных культурных проектов и программ, направленных на узнавание Псковской области и ее богатейшего культурно-исторического и природного наследия. «Уверен, с такими единомышленниками у нас все получится!» - подчеркнул врио губернатора.