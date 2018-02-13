Общество

Михаил Ведерников обсудил с певцом Яном Осиным проекты, направленные на узнавание Псковской области

Врио губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел встречу с певцом, Заслуженным артистом России Яном Осиным. Об этом глава региона сообщил в своем Instagram.

«Ян - пскович, давно живет и работает в Москве, но корней своих не забывает. Пользуясь любой возможностью, приезжает в родной край и всячески его популяризирует на просторах нашей огромной страны и даже за ее пределами. У него есть ряд музыкальных, художественных и выставочных проектов, связанных с Псковской землей. Сейчас он готовит к запуску проект о псковских фресках», - написал Михаил Ведерников.

По его словам, с Яном Осиным он обсудил возможность реализации совместных культурных проектов и программ, направленных на узнавание Псковской области и ее богатейшего культурно-исторического и природного наследия. «Уверен, с такими единомышленниками у нас все получится!» - подчеркнул врио губернатора.