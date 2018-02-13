Общество

Александр Котов считает законопроект об установлении порядка выплат по потребительским кредитам социально значимым

Партия «Единая Россия» поддержит законопроект, касающийся установления порядка выплат по потребительским кредитам. 12 февраля президиум фракции «Единой России» принял решение поддержать документ в первом чтении, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии.

Соответствующий законопроект сейчас находится на рассмотрении Государственной Думы. «Нельзя допускать, чтобы кредитные организации произвольно решали, что погашается той суммой, которую на данный момент внес заемщик. Это приводит к финансовой кабале. Поэтому предлагается утвердить следующий порядок задолженности по потребительским кредитам: из той суммы, которую человек смог внести (если она не целиком покрывает платеж), погашаются в первую очередь проценты, во вторую – основная сумма долга, а уже потом – неустойка. Это сделано для того, чтобы долг не рос как «снежный ком», ведь люди и без того оказались в непростой финансовой ситуации. Это очень важный законопроект и наша фракция его поддержит», – заместитель председателя Государственной Думы, руководитель фракции «Единой России» Сергей Неверов.

В свою очередь секретарь Псковского регионального отделения «Единой России», председатель областного Собрания депутатов Александр Котов назвал законопроект о внесении изменений в закон «О потребительском кредите (займе)» социально значимым.

«Несомненно, в настоящее время он актуален, поскольку известно большое количество случаев, когда взятые потребительские кредиты становятся для граждан непосильной обузой в связи с тем, что по определенным причинам они не могут вносить своевременно требуемые платежи. Соответственно, банки в одностороннем порядке предлагают оплатить накопившиеся пени, проценты, задолженность, штрафы и так далее, - сказал Александр Котов. - С целью избежать такого одностороннего трактования и внесены эти изменения. Я думаю, что после некоторой доработки документ будет принят в первом чтении. Все заинтересованные стороны выскажут свою позицию, и очень надеемся на то, что этот законопроект поможет тем, кто использует потребительские кредиты, в случае финансовых затруднений. Все-таки имеющуюся задолженность нужно гасить, но более справедливо, чтобы она не накапливалась, а постепенно снижалась».