Общество

В феврале мобильная клиентская служба ПФР посетит Писковичскую волость

14 февраля специалисты управления ПФР в Пскове и Псковском районе проведут прием граждан в Писковичской волости. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления, график выездов передвижной мобильной службы составляется каждый квартал. Кроме того, информация о выездах мобильной клиентской службы ПФР предварительно публикуются в районных средствах массовой информации, а также в администрациях муниципальных образований.

Выезжая на место, специалисты ПФР ведут прием и дают консультации по всем вопросам пенсионного обеспечения. Специализированный автомобиль ПФР оснащен всем необходимым для работы с клиентами. В дополнение каждому из посетителей предлагаются буклеты о пенсионном обеспечении, социальных и компенсационных выплатах.

Проведение выездных приемов позволяет жителям Псковского района реализовать свои права в области пенсионного обеспечения, получить индивидуальные консультации по вопросам, относящимся к компетенции Пенсионного фонда непосредственно по месту жительства.