Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
дом комфорт-класса в центре Пскова
Спецпроект «Ипотека. Личный опыт»
Коммунальные платежи с минимальной комиссией
Биткоин не может быть пирамидой
Nordman Classic - выбор рыбака в 2018!
Покупаем жилье выгодно и без риска
Голосование по месту нахождения. список пунктов
Телефон прямого эфира 56-73-72
афиша юбилейного пушкинского
Подарки каждый день
Денег нет, но вы поешьте
Информационные стенды таблички, вывески
ещё Общество 13.02.2018 11:380 Как определить подлинность купюр в 200 и 2000 рублей - три главных признака 13.02.2018 12:342 В Пскове появились псевдометрологи 13.02.2018 12:260 Активисты ОНФ оценили уровень безопасности в школах Пскова 13.02.2018 11:380 Как определить подлинность купюр в 200 и 2000 рублей - три главных признака 13.02.2018 11:330 14 грантов от Псковского облсовпрофа получат молодые активисты из районов на реализацию соцпроектов 13.02.2018 11:310 Школьники побывали на экскурсии в Пограничном управлении ФСБ России по Псковской области
Самое популярное 12.02.2018 15:1337 Семиклассник выбросился из окна великолукской школы №9 из-за несчастной любви 10.02.2018 16:4314 Скончалась псковский педагог Эльза Савицкая 12.02.2018 12:0019 Названы самые загруженные школы Пскова 12.02.2018 13:1454 Алексей Захаров, Елена Жгут и Валентина Зубова могут стать заместителями сити-менеджера Пскова 10.02.2018 09:3848 Псковский священник заплатил белорусским автоинспекторам более 3,6 тысячи евро
 
Общество

Число самоубийц растет в Стругокрасненском, Порховском и Опочецком районах

13.02.2018 10:28|ПсковКомментариев: 0

За 2017 год в Псковской области удалось добиться снижения смертности населения по 8 позициям - внешние причины, смертность от ДТП (по данным ГИБДД), смертность от случайных утоплений, смертность от самоубийств, смертность от случайных отравлений алкоголем, смертность от пожаров, воздействия дыма, огня и пламени, воздействия низких температур. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом на заседании администрации Псковской области 13 февраля доложил председатель государственного комитета Псковской области по здравоохранению и фармации Игорь Потапов.

По 4 позициям - смертность от ДТП (данные Росстата), смертность от убийств, смертность от случайных утоплений (данные Росстат), смертность от отравлений алкоголем с неопределенными намерениями - целевые показатели не достигнуты.

Так, за 12 месяцев 2017 года в Псковской области зарегистрировано 745 пожаров (снижение на 9,15%), погибло 75 человек (уменьшение на 25,74%), в том числе четверо детей (снижение на 33,33%).

На водных объектах, по данным МЧС, произошло 51 происшествие (снижение на 17,7%), погибли 47 человек (снижение на 2,1%).

За январь-декабрь 2017 года на дорогах Псковской области произошло 1085 ДТП (в 2016 году - 1131 ДТП), пострадало 1449 человек (в 2016 году - 1520 человек), погибло 126 человек (в 2016 году - 140 человек).

За 2017 год в Псковской области удалось более чем на 20% снизить количество суицидов или на 33 человека. Подавляющее большинство самоубийц - мужчины (86%). Только трое из них безработные. Почти 69% - лица до 60 лет, почти 20% 30-40 лет. Увеличилось количество самоубийств в Стругокрасненском, Порховском и Опочецком районах.

В настоящее время государственным комитетом по здравоохранению и фармации совместно с Главным управлением МЧС России по Псковской области, УМВД России по Псковской области, Государственным управлением образования Псковской области, органами местного самоуправления разрабатывается «Межведомственный оперативный план профилактических мероприятий по сокращению смертности от внешних причин, включая дорожно-транспортные происшествия, пожары, стихийные бедствия и происшествия на воде на территории Псковской области в 2018 году». Игорь Потапов отметил, что авторы разработанного плана рассчитывают на темп снижение смертности почти 5% практически по всем показателям.

Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников поинтересовался, идет ли уже работа над планом. Игорь Потапов ответил, что она почти закончена.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
 

 
опрос
МВД предлагает резко ужесточить наказание (до 4 лет колонии) пьяных водителей-рецидивистов. Поддерживаете ли вы эту инициативу?
В опросе приняло участие 778 человек
Лента новостей
Последние новости
13.02.2018, 12:530 О современных методах музыкотерапии расскажут в Псковской областной библиотеке 13.02.2018, 12:431 Схема движения общественного транспорта в Пскове изменится в воскресенье в связи с Масленицей 13.02.2018, 12:342 В Пскове появились псевдометрологи 13.02.2018, 12:280 В Великих Луках расследуют кражу пылесоса, болгарки и шуруповерта
13.02.2018, 12:260 Активисты ОНФ оценили уровень безопасности в школах Пскова 13.02.2018, 12:220 «Кофемана» задержали псковские росгвардейцы за кражу из магазина на Юбилейной 13.02.2018, 12:220 Мобильный комплекс фотовидеофиксации установлен сегодня на Юбилейной 13.02.2018, 12:122 Россияне получат памятки о возможностях голосования в туристических поездках
13.02.2018, 12:070 Кемеровский театр драмы им. Луначарского представит в Пскове комедию «Летние осы кусают нас даже в ноябре» 13.02.2018, 11:490 ХК «ВДВ-Купол» сыграл вничью с севастопольским «Черноморцем» 13.02.2018, 11:480 Часть псковских банкоматов уже «перенастроили» под новые купюры 13.02.2018, 11:456 Интерактив: Обратите внимание на яму у автобусной остановки
13.02.2018, 11:401 Ростуризм рекомендовал туроператорам предупреждать клиентов о вспышке сибирской язвы в Турции 13.02.2018, 11:390 ПсковГУ стал победителем первенства второй лиги по мини-футболу 13.02.2018, 11:380 Как определить подлинность купюр в 200 и 2000 рублей - три главных признака 13.02.2018, 11:330 14 грантов от Псковского облсовпрофа получат молодые активисты из районов на реализацию соцпроектов
13.02.2018, 11:310 Школьники побывали на экскурсии в Пограничном управлении ФСБ России по Псковской области 13.02.2018, 11:290 257 человек из 111 аварийных жилых помещений планируется расселить в Псковской области в 2018 году 13.02.2018, 11:270 Управляющий псковским отделением Банка России: Снижение ключевой ставки до 7,5% - это сигнал для субъектов экономики 13.02.2018, 11:200 В Псковской области отменили использование специальных накладных на транспортировку водных биологических ресурсов
13.02.2018, 11:070 В Пскове пройдет вторая часть слета участников «Школы молодого лидера» 13.02.2018, 11:010 Выгодное предложение по выкупу автомобиля ждет псковичей в автосалоне «Прагматика» 13.02.2018, 11:002 Более 1,1 млрд рублей планируют потратить на капремонт многоквартирных домов в Псковской области в 2018 году 13.02.2018, 10:580 В Псковской области утверждена госпрограмма «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы»
13.02.2018, 10:561 Великолучане вернулись с призами с Международного конкурса юных пианистов 13.02.2018, 10:5519 Михаил Ведерников пообещал увольнять чиновников за невыполнение его поручений 13.02.2018, 10:480 Верховный суд объяснил, когда автовладелец освобождается от ответственности за нарушение правил 13.02.2018, 10:4112 До конца февраля Псковскую область с рабочим визитом посетит Ольга Голодец
13.02.2018, 10:398 Лишь 5 экипажей ГИБДД с нового года патрулируют город Псков 13.02.2018, 10:280 Зимняя поездка в Михайловское помогла победительнице конкурса понять природу пушкинского вдохновения 13.02.2018, 10:280 Число самоубийц растет в Стругокрасненском, Порховском и Опочецком районах 13.02.2018, 10:190 В Великих Луках открылась выставка  местных  художников «Отражение времени»
13.02.2018, 10:141 Псковичи и великолучане примут участие в фестивале творческой молодежи 13.02.2018, 10:110 Печоры вошли в топ-10 малых городов для отдыха на День влюбленных и Масленицу 13.02.2018, 10:112 С минуты молчания началось заседание администрации Псковской области 13.02.2018, 10:006 Главный судебный пристав Псковской области Сергей Колесников ответит на вопросы псковичей в прямом эфире радио «Эхо Москвы в Пскове»
13.02.2018, 09:564 Выхлоп мотоциклов оказался вреднее автомобильного 13.02.2018, 09:540 В феврале мобильная клиентская служба ПФР посетит Писковичскую волость 13.02.2018, 09:440 В Великих Луках пройдет митинг, посвященный 29-й годовщине вывода советских войск из Афганистана 13.02.2018, 09:431 «Псковские кружева» поздравили эстонский ансамбль «Хелгерид» с 10-летием
13.02.2018, 09:350 В Псковском районе продолжаются поиски молодой женщины, которую в последний раз видели на перекрестке у Лопатово 13.02.2018, 09:334 Александр Котов считает законопроект об установлении порядка выплат по потребительским кредитам социально значимым 13.02.2018, 09:290 Компания «Глэдис» приглашает клиентов за автомобильными стеклами 13.02.2018, 09:261 В Великолукском районе возбуждено уголовное дело по факту мошенничества со взломанной страницы «ВКонтакте»
13.02.2018, 09:2415 Правительство РФ выделило 750 млн рублей на строительство и ремонт дорог в Псковской области 13.02.2018, 09:045 Четырехкратный олимпийский чемпион Алексей Немов приедет в Великие Луки 13.02.2018, 08:5715 Михаил Ведерников обсудил с певцом Яном Осиным проекты, направленные на узнавание Псковской области 13.02.2018, 08:510 Пожилую женщину с ребенком сбил водитель «Фольксвагена» на светофоре в Великих Луках
13.02.2018, 08:451 Минобороны выпустило памятки о безопасном общении в интернете 13.02.2018, 08:450 Три автомобиля горели ночью на улице Дружбы в Великих Луках 13.02.2018, 08:350 Великолукский транспортный прокурор проведет прием граждан 19 февраля 13.02.2018, 08:270 С 23 февраля расширяются критерии отнесения граждан к обманутым дольщикам
13.02.2018, 08:230 Десантники впервые будут состязаться в скоростном вождении БМД-4М 13.02.2018, 08:181 Экипаж разбившегося Ан-148 не подавал сигнал бедствия перед крушением 13.02.2018, 08:161 Устраивать смотрины невест принято во второй день масленичной недели 13.02.2018, 08:080 Госдума намерена изменить правила постановки иностранцев на учет
12.02.2018, 22:5127 В Сирии погибли балтийский казак и нацбол 12.02.2018, 21:4914 Центризбирком потребовал от Грудинина срочно отчитаться о закрытии иностранных счетов 12.02.2018, 21:087 Строительство Перинатального центра в Пскове вышло на финишную прямую 12.02.2018, 20:4417 Песков рассказал о болезни Путина
12.02.2018, 20:1516 Российские спортсмены - победители альтернативных Олимпиаде соревнований получат до 4 млн рублей 12.02.2018, 19:534 Саакашвили выслали в Польшу 12.02.2018, 19:320 Названы самые интересные фильмы 2017 года 12.02.2018, 19:2813 Политик в «бане»
12.02.2018, 19:220 Псковская Росгвардия напоминает график приема в Центре лицензионно-разрешительной работы   12.02.2018, 19:171 XX Международный турнир по боксу, посвященный памяти Александра Матросова, стартует в Локне 9 марта 12.02.2018, 18:502 Мужчина погиб в результате наезда пассажирского поезда в Пустошкинском районе 12.02.2018, 18:405 Новые формы работы с трудными подростками в Пскове обсудят на «круглом столе»
12.02.2018, 18:2541 Михаил Ведерников изучил работу мусороперерабатывающего комплекса под Псковом 12.02.2018, 18:060 До 9 градусов мороза похолодает в Псковской области завтра 12.02.2018, 17:573 Billy’s Band везет в Псков уникальный спектакль «Блюз в голове»  12.02.2018, 17:552 «Ростелеком» приглашает пользователей «Интерактивного ТВ» к участию в акции «Выгодная фильмотека»
12.02.2018, 17:490 Еще девять классов в школах Пскова закрываются на карантин 12.02.2018, 17:425 Массовые проверки ждут водителей на дорогах Псковского района 13 февраля 12.02.2018, 17:351 Отчетно-выборная конференция Псковского регионального отделения ВСМС состоится 13 марта 12.02.2018, 17:263 Не вскрывать и не передвигать подозрительные предметы призывают псковичей
12.02.2018, 17:170 Семинар «Обучение основам социального проектирования» в рамках «Школы молодого лидера» состоялся в Великих Луках 12.02.2018, 17:071 17 нарушений зафиксировали инспекторы госземнадзора областного Росреестра при проверке 37 земельных участков 12.02.2018, 16:566 В день столетия РККА в Псковской области пройдут торжественные митинги, историческая реконструкция и автопробег 12.02.2018, 16:520 ГИМС рекомендует псковичам до наступления навигационного периода зарегистрировать свои маломерные суда
© Псковская Лента Новостей, 2000-2018

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 57-71-24
reklama@pln-pskov.ru
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru