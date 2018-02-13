Общество

Число самоубийц растет в Стругокрасненском, Порховском и Опочецком районах

За 2017 год в Псковской области удалось добиться снижения смертности населения по 8 позициям - внешние причины, смертность от ДТП (по данным ГИБДД), смертность от случайных утоплений, смертность от самоубийств, смертность от случайных отравлений алкоголем, смертность от пожаров, воздействия дыма, огня и пламени, воздействия низких температур. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом на заседании администрации Псковской области 13 февраля доложил председатель государственного комитета Псковской области по здравоохранению и фармации Игорь Потапов.

По 4 позициям - смертность от ДТП (данные Росстата), смертность от убийств, смертность от случайных утоплений (данные Росстат), смертность от отравлений алкоголем с неопределенными намерениями - целевые показатели не достигнуты.

Так, за 12 месяцев 2017 года в Псковской области зарегистрировано 745 пожаров (снижение на 9,15%), погибло 75 человек (уменьшение на 25,74%), в том числе четверо детей (снижение на 33,33%).

На водных объектах, по данным МЧС, произошло 51 происшествие (снижение на 17,7%), погибли 47 человек (снижение на 2,1%).

За январь-декабрь 2017 года на дорогах Псковской области произошло 1085 ДТП (в 2016 году - 1131 ДТП), пострадало 1449 человек (в 2016 году - 1520 человек), погибло 126 человек (в 2016 году - 140 человек).

За 2017 год в Псковской области удалось более чем на 20% снизить количество суицидов или на 33 человека. Подавляющее большинство самоубийц - мужчины (86%). Только трое из них безработные. Почти 69% - лица до 60 лет, почти 20% 30-40 лет. Увеличилось количество самоубийств в Стругокрасненском, Порховском и Опочецком районах.

В настоящее время государственным комитетом по здравоохранению и фармации совместно с Главным управлением МЧС России по Псковской области, УМВД России по Псковской области, Государственным управлением образования Псковской области, органами местного самоуправления разрабатывается «Межведомственный оперативный план профилактических мероприятий по сокращению смертности от внешних причин, включая дорожно-транспортные происшествия, пожары, стихийные бедствия и происшествия на воде на территории Псковской области в 2018 году». Игорь Потапов отметил, что авторы разработанного плана рассчитывают на темп снижение смертности почти 5% практически по всем показателям.

Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников поинтересовался, идет ли уже работа над планом. Игорь Потапов ответил, что она почти закончена.