Общество

До конца февраля Псковскую область с рабочим визитом посетит Ольга Голодец

До конца февраля Псковскую область с рабочим визитом посетит заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом на заседании администрации Псковской области 13 февраля сообщил врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников.

В связи с этим он поручил проработать вопрос и выяснить причины увеличения числа погибших от отравлений алкоголем с неопределенными намерениями, чтобы доложить об этом вице-премьеру, и провести для этого выездное совещание в Опочецком районе - муниципалитете, в котором отмечается рост числа погибших по этой причине.