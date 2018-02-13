Общество

Михаил Ведерников пообещал увольнять чиновников за невыполнение его поручений

Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников на заседании администрации региона 13 февраля пообещал увольнять чиновников за невыполнение его поручений, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Он подчеркнул, что за первое невыполнение его поручение чиновник будет писать объяснительную, за второе ему грозит выговор, за третье - увольнение. «По-другому не будет. Возьмите это на вооружение. Что касается поручений президента, то первого и второго пунктов не будет, сразу увольнение», - подчеркнул врио главы региона.

Михаил Ведерников назвал недопустимым перенос сроков выполнения поручений главы государства. Повлиять на это могут лишь обстоятельства непреодолимой силы.

«По работе с обращениями граждан - не нужно писать мне отписки. Ищите возможность и прилагайте усилия, чтобы все сделать», - подчеркнул Михаил Ведерников.