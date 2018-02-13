Общество

В Пскове пройдет вторая часть слета участников «Школы молодого лидера»

16 - 19 февраля в Пскове на базе Псковского областного совета профсоюзов пройдет вторая часть слета участников «Школы молодого лидера». Как рассказала на сегодняшней пресс-конференции психолог проекта Валерия Мишакова, изначально на февраль был запланирован один большой слет. «Но мы решили на этот раз пойти другим путем, разбив его слет на два масштабных мероприятия в Великих Луках и Пскове, - пояснила она. - В южной столице региона с 9 по 11 февраля состоялся слет для участников «ШМЛ» из Куньинского, Новосокольнического, Бежаницкого, Невельского, Великолуского районов, а также из самих Великих Лук. Если на первом таком мероприятии в Пскове в ноябре большинство составляла учащаяся молодежь, то в Великих Луках больше было работающей молодежи».

Валерия Мишакова отметила, что представители Школы молодого лидера не только проявили огромный интерес к социальному проектированию, но и поделились множеством идей, которые у них уже появились. «Если студенческая молодежь больше интересуется проектами, связанными с благотворительностью, то те, кто постарше, больше ориентирован на создание и реализацию семейных проектов. У них много идей по организации досуга детей, семейного отдыха, они глубокого заинтересованы в проектах, направленных на патриотическое воспитание, сохранение культурного наследия», - пояснила психолог.

По мнению организаторов, три дня в Великих Луках прошли очень продуктивно, было озвучено много идей, черновиков проектов. Например, по организации площадки для сдачи ГТО – одна из участниц «Школы молодого лидера» пришла на семинар с практически готовым проектом и чертежами, есть идея создания скалодрома, проведения исторического бала в доме-музее Мусоргского. «Многие участники семинара не удовлетворялись созданием концепции одного проекта, но в рамках ШМЛ финансирование получат только три проекта», — напомнила Валерия Мишакова.

Лектор «Школы молодого лидера» Андрей Стегний также выразил удовлетворение тем, как прошел семинар-слет в Великих Луках. «И я думаю, что ребятам тоже понравилось, как он был построен: теоретическая часть была небольшая, а вот практике, в ходе которой ребята самостоятельно занимались разработкой каждого этапа своего проекта, было уделено должное внимание, - отметил он. - Мы поработали очень продуктивно и получили очень хороший результат – более 20 реальных живых идей для дальнейшего воплощения. Я полагаю, что люди, которые проявили себя на данном слете, и в дальнейшем будут заниматься социальным проектированием, которое будет интенсивно развиваться в нашем регионе».

Напомним, что организаторами «Школы молодого лидера» выступают ПРОО «СемьЯ» совместно с Псковским облсовпрофом. Проект реализуется с использованием средств гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов. Идея проекта заключается в укреплении и развитии института семьи через выявление активной молодежи и обучение ее социальному проектированию.

В дальнейшем участников проекта ждет ряд других мероприятий, в том числе вебинары «Оформление проекта» и «Бюджет проекта». Также пройдет консультирование участников на местах - в районах Псковской области. После общей подготовки состоится конкурс мини-проектов. Самым важным этапом «Школы молодого лидера» станет защита проектов. Три лучших проекта, которые будут выбраны на конкурсной основе, получат финансовую поддержку в сумме до 30 тысяч рублей в рамках президентского гранта.