Общество

14 грантов от Псковского облсовпрофа получат молодые активисты из районов на реализацию соцпроектов

Псковский облсовпроф поможет тем участникам «Школы молодого лидера», чьи проекты не войдут в число победителей конкурса и не получат финансовой поддержки в рамках работы по президентскому гранту. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе облсовпрофа.

«В ходе работы «Школы молодого лидера» мы уже выявили группу лидеров, которым намереваемся помочь в воплощении их идей. Это будет полезно и для оживления профсоюзного движения в Псковской области. Кроме того, такая работа может стать примером позитивного взаимодействия нашего актива с органами местного самоуправления в муниципальных районах Псковской области», - рассказала на сегодняшней пресс-конференции председатель Псковского облсовпрофа Ульяна Михайлова.

Среди муниципальных образований-лидеров по числу активной молодежи она назвала Кунью, Локню, Новосокольники, Бежаницы, Невель, Великие Луки, Печоры, Остров, Опочку, Себеж, Дедовичи, Порхов, Псков и Псковский район. «Они однозначно получат дополнительную поддержку со стороны Псковского областного совета профсоюзов. Предоставлять поддержку в виде грантов мы будем только через профсоюзную сеть, осуществляя взаимодействие через профсоюзных активистов. Мы приняли решение, что предоставим два гранта по 10 тысяч рублей, 2 гранта по 20 тысяч, 2 гранта по 30 тысяч, 2 – по 40, 2 – по 50, и по 1 гранту – на 60, 70, 80 и 100 тысяч рублей. Итого, 14 грантов общей суммой на 610 тысяч рублей», - сообщила Ульяна Михайлова.

«Мы подробно поговорили о наиболее значимых мероприятиях, которые проходят в муниципальных образованиях Псковской области и вызывают живой отклик у молодежи. Изучили, какие уже есть активные волонтерские группы, и те социальные идеи, которые они уже поддерживают в рамках своей текущей деятельности. Выявили 4 направления работы, к которым был проявлен наибольший интерес на великолукском слете-семинаре в рамках «Школы молодого лидера»: это коллективные креативные акции (не только правозащитные, но и социальные); отдых, оздоровление и любительский спорт; защита прав молодежи (в этой сфере было наименьшее количество идей, но у нас это вызвало азарт и интерес: мы намерены понять, почему молодежь не видит своей ниши в этой сфере); охрана окружающей среды и экология (помощь животным и борьба за чистоту окружающей среды вызывает у молодежи самый живой отклик)», - отметила профсоюзный лидер. По ее мнению этот срез, очень важен для профсоюзного движения, в том числе потому, что на его основе можно будет вносить необходимые изменения в текущую профсоюзную деятельность.