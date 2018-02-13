Общество

Школьники побывали на экскурсии в Пограничном управлении ФСБ России по Псковской области

9 февраля сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области провели экскурсию для учащихся 9 класса Псковского технического лицея. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства, пограничники тесно сотрудничают с образовательными учреждениями города Пскова и области, вносят весомый вклад в военно-патриотическое воспитание подрастающего поколения.

Ученики внимательно разглядывали экспонаты музейной комнаты управления, слушали лекцию ветерана пограничной службы Сергея Лепешкина, приобщаясь к новым историческим знаниям. О многих фактах из пограничной истории они сегодня узнали впервые. В преддверии дня памяти воинов-интернационалистов Сергей Николаевич упомянул о подвигах пограничников в период Афганской войны, храбрости и стойкости в борьбе с боевиками-террористами.

Особый интерес у школьников вызвал тир, перед посещением которого с ними, как с настоящими военнослужащими, провели тщательный инструктаж по мерам безопасности при обращении с оружием. Ведь прежде чем сделать выстрел, нужно непременно ознакомиться с техникой безопасности и особенностями стрельбы. Обращение с оружием не терпит халатности вне зависимости от возраста.

Как по мановению волшебной палочки, на огневом рубеже веселье и шутки сменились серьезным и сосредоточенным подходом: под чутким руководством сотрудников управления ребята с помощью интерактивной программы учились стрелять из пистолета Макарова, осваивали различные упражнения, в том числе направленные на поражение условного противника - «террориста», скрывающегося от преследования. Многие из учеников впервые взяли в руки оружие, но при этом показали высокие результаты.

При желании они смогут добиться немалых успехов в военном деле, в частности, в пограничной службе, объяснили сотрудники управления, ведь пограничником не рождаются, а становятся. Напоследок ребятам рассказали о том, как можно стать сотрудником пограничной службы, какие требования нужно соблюсти, чтобы гордо носить почетное звание настоящего пограничника.

Неудивительно, что данная тема вызвала шквал самых разнообразных вопросов, ведь живым примером для лицеистов является их учитель - Евгений Сусидко, который является ветераном пограничной службы.

Кстати, экскурсия совпала с еще одним знаменательным событием – педагогу торжественно вручили благодарность директора ФСБ России за вклад в обеспечение безопасности Отечества.