Общество

В Псковской области отменили использование специальных накладных на транспортировку водных биологических ресурсов

На заседании администрации Псковской области 13 февраля отменено использование специальных накладных на транспортировку водных биологических ресурсов, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Ранее губернатором Псковской области Андреем Турчаком было предложено одобрить проект постановления о введении накладных в качестве временной меры в борьбе с незаконной добычей водных биоресурсов, до введения в работу ГИС «Меркурий» (на тот момент ГИС «Меркурий работала в тестовом режиме), а также проанализировать в течение года эффективность использования спецнакладных и при возникновении необходимости рассмотреть вопрос об их отмене.

Как рассказал руководитель государственного комитета Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды Виктор Мусатов, за 2017 год выдано 2010 спецнакладных 11 организациям (из 26 действующих на Псковско-Чудском водоеме). Из общего числа выданных спецнакладных использовано 166 шт.

В течение 2017 года в ГИС «Меркурий» зарегистрировались 26 предприятий, получившие квоты на вылов. Информация, указываемая в спецнакладных, в настоящий момент полностью дублирует информацию, указанную в ГИС «Меркурий», в системе отражается информация о состоянии вылова водных биоресурсов, освоении выделенных квот, оформлении ветеринарных сопроводительных документов, а так же работа в ГИС «Меркурий» позволяет проводить сверку добытых и транспортируемых водных биоресурсов в режиме реального времени.

На основании этого было предложено отменить использование специальных накладных, тем самым исключив излишний административный барьер для малого бизнеса.