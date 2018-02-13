Общество

Как определить подлинность купюр в 200 и 2000 рублей - три главных признака

Новые банкноты в 200 и 2000 рублей оснащены дополнительными элементами защиты. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом в ходе встречи с представителями региональных СМИ сообщил заместитель управляющего псковским отделением Банка России Валерий Фролов.

Представитель Отделения отметил, что с увеличением купюр в 200 и 2000 рублей постепенно уменьшится количество купюр в 1000 и 5000 рублей, которые чаще всего подвергаются подделке.

Валерий Фролов назвал три минимальных признака, как отличить настоящую новую купюру от поддельной. Первое - справа на лицевой стороне купюры круг на ярком «солнце» при движении перемещается. Второе - цветопеременный эффект на левой части купюры при рассмотрении цифры под острым углом. Третье - на защитной полосе при движении цифры «пляшут».

Кроме того, на купюрах имеются водяные знаки и микроизображения.

Справа на купюрах расположен QR-код, по которому можно перейти на страницу Банка России, где размещена информация конкретно по данной купюре.