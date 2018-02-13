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Общество

В «Клубе поколений» отметили начало Масленичной недели

13.02.2018 16:09|ПсковКомментариев: 1

Участники социального проекта «Клуб поколений», который Псковский облсовпроф реализует совместно с общественной организацией «СемьЯ», отметили начало Масленичной недели.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе облсовпрофа, в учебном классе Дома союзов собрались 40 участников Клуба разного возраста. По доброй традиции молодые активисты из первичной профсоюзной организации ПсковГУ и Молодёжного совета Псковского облсовпрофа подготовили развлекательную программу для старшего поколения c викториной и праздничными забавами. Атмосфера сложилась в лучшиx традицияx масленичныx разгуляев - с частушками и веселой музыкой. А всем, кто принес угощение на блинный вечер, организаторы вручили благодарственные письма.

«Уже не в первый раз я выступаю в роли ведущей подобных мероприятий, но сегодня было особо приятно видеть новые лица в нашей доброй компании. Повеселились от души и наелись вдоволь очень вкусными блинами. Масленичная неделя началась отлично», - поделилась член отряда тимуровцев Псковского облсовпрофа, студентка ПсковГУ Евгения Емельянова.

Напомним, что социальный проект «Клуб поколений» реализуется Псковским облсовпрофом и общественной организацией «СемьЯ» с 2014 года. Необходимые ресурсы для старта проекта были получены при поддержке благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко. И уже в течение нескольких лет пожилые люди и молодежь в ходе совместных встреч обучаются новым видам творчества, участвуют в литературных вечерах, смотрят и обсуждают кинофильмы, организуют концерты, субботники и просто общаются. Собрания клуба проходят ежемесячно на базе Псковского областного совета профсоюзов.

Теги: #профсоюзы #масленица #клубпоколений
Источник: Псковская Лента Новостей
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