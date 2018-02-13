Общество

Звезду сериала «Универ» в Пскове атаковали поклонники

Актер и певец, звезда сериала «Универ» Виталий Гогунский принял участие во флэшмобе, посвященном старту межнациональной эстафеты «ПроРФ: Про Россию! Про тебя!». Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, артиста очень тепло встречала псковская молодежь и долго не отпускала, прося автографы и делая селфи.

Сам Виталий Гогунский считает, что проект «ПроРФ: Про Россию! Про тебя!» даст возможность молодым людям больше общаться.

«Могу сказать, что хорошим людям нужно сделать то же, что и плохим - объединиться. Больше общаться. Проект, который объединяет людей для живого общения, просто необходим. Этот проект дает возможность искать путь к счастью и быть счастливыми. А что может быть важнее?» - сказал он, обращаясь к поклонникам.

Телеведущий, капитан команды КВН «Сборная РУДН» Сангаджи Тарбаев отметил, что благодаря проекту впервые оказался в Пскове. «Чувствуется атмосфера. Город древний, исторический», - отметил он.

По мнению кинопродюсера Шамиля Джафарова, проект «ПроРФ: Про Россию! Про тебя!» - это возможность молодым людям проявить себя, заявить о своей любви к Родине.