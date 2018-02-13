Общество

Оснастить все школы оборудованием для просмотра фильмов и концертов поручила Ольга Голодец

Вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец поручила Минобрнауки РФ оснастить все школы оборудованием для просмотра фильмов, сообщает ТАСС.

«Оснащение всех школ специальным оборудованием. Не будет оборудования - ничего не будет. Сейчас мы проектируем огромное количество новых школ, у них на стадии проекта должны быть заложены возможности показа качественного кино, качественных материалов, подключение к хорошим урокам консерватории, филармонии», - сказала она, подводят итоги совещания в киностудии «Союзмультфильм» по поддержке отечественной анимации.

Ольга Голодец подчеркнула, что такой «виртуальный абонемент», когда к концерту можно подключиться удаленно, будет полезной и хорошей программой.