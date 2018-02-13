Общество

Первый этап Всероссийских соревнований «Человеческий фактор» прошел в псковском МЧС

Первый, областной этап Всероссийских соревнований «Человеческий фактор» прошел сегодня, 13 февраля, на базе ГУ МЧС России по Псковской области, в пожарно-спасательной части №1. В них приняли участие 8 команд из ПсковГУ, Псковского медицинского колледжа и агротехнического колледжа.

Как сообщается на сайте псковского МЧС, соревнования проводились в форме тестирования с использованием бумажных тестовых бланков. Участникам за один час предстояло ответить на 60 вопросов по оказанию первой помощи и психологической поддержки.

Итоги соревнований будут подведены позднее, а команда - победитель будет определена, исходя из наибольшего количества набранных баллов по каждому заданию, полученных членами команды. В случае равенства суммы баллов преимущество получит команда, затратившая меньшее суммарное время на выполнение заданий.

Команды, занявшие первое и второе место в областном этапе соревнований, будут представлять Псковскую область на втором этапе, который пройдет в Санкт-Петербурге.

Напомним, Всероссийские соревнования «Человеческий фактор» проводятся с целью содействия обучению молодежи оказанию психологической поддержки и первой помощи гражданам при несчастных случаях, травмах, отравлениях и других состояниях, угрожающих их жизни и здоровью, эффективному усвоению теоретических знаний и практических умений по оказанию психологической поддержки и первой помощи. Состязания проводятся среди команд образовательных организаций высшего образования, среднего профессионального образования и общественных молодежных объединений и проходят в три этапа.