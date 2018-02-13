Общество

В псковском здравкомитете пожилым людям посоветовали овладеть навыками электронной записи ко врачам

В Псковском региональном отделении Российского Красного Креста состоялась дискуссионная площадка «Меры государственной поддержки в оказании медицинских услуг пожилым людям, включая обеспечение льготными лекарствами». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в общественной организации, участниками встречи стали представители комитета здравоохранения и фармации Псковской области и руководители общественных ветеранских организаций города.

Открыл мероприятие председатель Псковского отделения Красного Креста Петр Василевский, который обозначил основные вопросы заседания и предоставил слово специалистам здравоохранения. Ольга Котина, начальник организации лечебно – профилактической помощи населению комитета по здравоохранению и фармации Псковской области, свое выступление начала с информации о положительных изменениях в региональной системе здравоохранения. Здесь и возрождение санавиации, и открытие на базе городской больницы Центра лечения хронической сердечной недостаточности, и введение в строй онкодиспансера с новейшим техническим оборудованием. Среди острых проблем, стоящих перед псковским здравоохранением, эксперт перечислила лечение и профилактику офтальмологических и аллергических заболеваний. Трудности усугубляются отсутствием узких специалистов.

Затрагивая проблему очередей в поликлиниках, специалист комитета здравоохранения отметила, что среди пожилого населения введенная система записи к врачу через Интернет практически не используется. Но, по словам Ольги Котиной, «пожилым людям необходимо овладеть навыками пользования системой для собственного удобства».

Об обеспечении населения льготными лекарствами рассказала Татьяна Кузьмина, директор ГКУЗ ПО «Управление фармации». С ее слов, в настоящее время проблемой лекарственного обеспечения федеральных льготников в Псковской области является тот факт, что большинство граждан региона (более 80%) предпочли получение льгот в денежном эквиваленте. «Это повлекло за собой нарушение принципа социальной ответственности (когда «здоровый платит за больного»), заложенного при принятии ФЗ № 122», - рассказала специалист. Комитетом здравоохранения постоянно принимаются меры по рационализации расходов на льготное лекарственное обеспечение. Среди них Татьяна Кузьмина назвала уменьшение закупок брендированных препаратов и участие региона в эксперименте по маркировке лекарств с целью выявления фальсифицированной продукции. Однако, чтобы переломить ситуацию в положительную сторону, по мнению Татьяны Кузьминой, необходимо внести изменения в существующие федеральные законы, касающиеся охраны здоровья граждан и системы закупок товаров и услуг.

После выступлений в ходе дискуссий эксперты ответили на дополнительные вопросы участников заседания о реабилитационной помощи ветеранам, об особенностях работы городской больницы, в том числе Центра лечения сердечной недостаточности, и о возможности оказания помощи в частных клиниках через систему ОМС.