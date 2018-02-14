Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
дом комфорт-класса в центре Пскова
Nordman Classic - выбор рыбака в 2018!
Коммунальные платежи с минимальной комиссией
Покупаем жилье выгодно и без риска
Биткоин не может быть пирамидой
Спецпроект «Ипотека. Личный опыт»
афиша юбилейного пушкинского
Голосование по месту нахождения. список пунктов
Информационные стенды таблички, вывески
Телефон прямого эфира 56-73-72
Подарки каждый день
Денег нет, но вы поешьте
ещё Общество 14.02.2018 12:302 Александр Козловский: Люди не должны бояться получить штраф за дрова для своей печки 14.02.2018 13:090 До 1 марта 2018 работодатели города Пскова и района должны сдать новую форму отчетности в ПФР СЗВ-СТАЖ 14.02.2018 12:510 Фасад и кровля Великолукской средней школы-интерната для детей нуждаются в ремонте 14.02.2018 12:500 На сайте Пенсионного фонда России работает голосовой ассистент для слабовидящих граждан, напоминают псковичам 14.02.2018 12:440 В преддверии Дня защитника Отечества бойцы псковского СОБРа провели для школьников Урок мужества 14.02.2018 12:360 Навыки тактических действий в случае ЧС отрабатывают на учениях в Псковской Академии ФСИН
Самое популярное 12.02.2018 15:1343 Семиклассник выбросился из окна великолукской школы №9 из-за несчастной любви 12.02.2018 12:0023 Названы самые загруженные школы Пскова 12.02.2018 13:1460 Алексей Захаров, Елена Жгут и Валентина Зубова могут стать заместителями сити-менеджера Пскова 12.02.2018 14:415 Умер актер Дмитрий Соловьев 11.02.2018 13:0665 На набережной Великой начался очередной этап приспособления ТЭЦ под жилой комплекс
 
Общество

Третий день масленичной недели заслуженно получил название «Лакомка»

14.02.2018 08:25|ПсковКомментариев: 0

Третий день масленичной недели заслуженно получил название «Лакомка». Уже 14 февраля можно собрать всех близких за праздничным столом и побаловать их традиционными угощениями, сообщает портал RosRegistr.

Еще на Руси в третий день Масленицы было принято устраивать богатый пир, именно поэтому масленичная среда получила название «Лакомка». С самого утра тещи начинали готовить блиныс различными начинками и угощали своих зятьев. Однако праздничное блюдо пробовали и другие члены семьи. Все родственники собирались за столом, а после трапезы устраивали гулянья и веселились.

Масленичная среда - последний день Узкой Масленицы. До этого момента люди только начинают подготовку к празднику: наряжают чучело, строят снежные горы. С Лакомки начинаются праздничные пиры. Каждый дом наполнен гостями, которых хозяйки балуют кулинарными изысками.

Третий день Масленицы приносит тещам немало хлопот, ведь каждая из них должна порадовать своего зятя вкусными блинами с разнообразными начинками. Зятья же должны в ответ пригласить в свой дом не только тещу, но и других гостей.

Этот день был одним из самых ожидаемых для незамужних женщин и девушек. В масленичную среду женихи ездили по деревням и селам в поисках своей возлюбленной. Представительницы прекрасного пола наряжались и выходили на улицу с надеждой встретить свою любовь.

Уже вечером пир был в самом разгаре. Тещи угощали зятьев блинами, а те, в свою очередь, пели песни про заботливых тещ и благодарили их за доброту. После этого разыгрывали небольшие сценки с наряженным медведем и устраивали танцы.

Несмотря на то, что сразу же после масленичной недели начинается Великий пост, в этот период запрещено голодать, особенно в среду. Само название «Лакомка» говорит о том, что в этот день принято лакомиться традиционными праздничными блюдами и угощать ими своих гостей. Считается, кто больше блинов съест 14 февраля, для того год счастливее будет.

Наши предки считали, что в масленичную среду все, что есть в печи, должно после присутствовать на столе. Считалось, что скудный праздничный стол - неуважение к гостям, пишет сайт Rosregistr. В этот день даже малообеспеченные семьи старались приготовить как можно больше блюд, ведь гости должны приходить голодными, а уходить сытыми и довольными.

В качестве напитков на праздничный стол подавали кисель, чай из облепихи, свежесваренное пиво или компот. Масленица - веселый праздник, поэтому употребление большого количества алкоголя просто ни к чему.

Помимо блинов, на столе должны присутствовать пряники, лепешки, яичница и творог. В этот день верующие стараются избегать мясных блюд, чтобы подготовиться к началу поста. Разрешено употреблять в пищу яйца и молоко, а вот от мяса лучше отказаться.

Пир принято завершать массовыми гуляньями. Для этого в древности выходили на улицу, пели песни, танцевали и разжигали небольшие костры. Юноши устраивали шуточные бои на кулаках.

В период масленичной недели нельзя упустить возможность хорошо повеселиться. Однако основные праздничные соревнования и развлечения начнутся только в четверг, который получил название «Разгуляй».

Печь блины и сжигать чучело - самые популярные традиции масленичной недели. На самом деле это не просто традиционные развлечения, а старинные народные ритуалы, с помощью которых вы сможете избавиться от проблем и неудач и привлечь счастье.

 

Теги: #масленица
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
 

 
опрос
МВД предлагает резко ужесточить наказание (до 4 лет колонии) пьяных водителей-рецидивистов. Поддерживаете ли вы эту инициативу?
В опросе приняло участие 907 человек
Сюжет: Масленица-2018 Третий день масленичной недели заслуженно получил название «Лакомка» На время прохождения Масленичного парада в Великих Луках ограничат движение транспорта Псков готов к проведению Масленицы, заверил Юрий Мартынов В «Клубе поколений» отметили начало Масленичной недели Схема движения общественного транспорта в Пскове изменится в субботу в связи с Масленицей Устраивать смотрины невест принято во второй день масленичной недели Псковский музей разработал интерактивную программу «Едет Масленица по льду, везет блинцы на меду»  Получить скидку на концерт классической музыки смогут псковичи в масленичную неделю От экскурсии до битвы на стенах снежной крепости: Масленицу на любой вкус предлагают гостям Пушкинского заповедника Роспотребнадзор рекомендовал чередовать жареные блюда с сырыми овощами на Масленицу Международная научно-практическая конференция «Традиционная празднично-обрядовая культура и современность» пройдет в Пскове Начинается масленичная неделя Музей-заповедник «Изборск» приглашает отметить вместе с сето Паабапраасник Новые-старые сани «обкатают» завтра на масленичных гуляниях в пушкинском Бугрово Опубликована афиша Масленичных мероприятий в Псковской области Россияне планируют в Масленицу соблюдать «блинную традицию», однако не собираются менять режим питания в пост Снежный городок построили сегодня в пушкинском Бугрово  Встретить Масленицу с семьей приглашает Псковский театр кукол Учреждения культуры приглашают псковичей на мероприятия, посвященные Масленице Принять участие в беспроигрышной лотерее смогут гости Масленицы в Изборске Поучаствовать в бесплатном историческом квесте смогут гости Масленицы в Изборске Отведать блинов с различной начинкой и мясо диких животных смогут гости Масленицы в Пскове Центр Пскова перекроют 18 февраля Около 2 тысяч кукол-масленок раздадут в Пскове на праздновании Масленицы На двух площадках пройдет Масленица в Пскове Масленицу отметят в Сквере у Дома офицеров в Пскове Петербургская группа «Мегаватты» выступит на «РокМасленице» в Пскове Широкую Масленицу отметят в Великих Луках 17 февраля Праздничные гуляния, фольклорные игры и розыгрыш мешка муки ждут гостей Изборской Масленицы Псков входит в первую десятку для путешествий на Масленицу Псковская область готовится к Масленице Масленичная ярмарка ремесленников будет работать в Пскове 17 и 18 февраля Масленичные гуляния в Пскове пройдут 18 февраля «Добрый рок» организует в Пскове «РокМасленицу»
Лента новостей
Последние новости
14.02.2018, 13:090 До 1 марта 2018 работодатели города Пскова и района должны сдать новую форму отчетности в ПФР СЗВ-СТАЖ 14.02.2018, 12:510 Фасад и кровля Великолукской средней школы-интерната для детей нуждаются в ремонте 14.02.2018, 12:500 На сайте Пенсионного фонда России работает голосовой ассистент для слабовидящих граждан, напоминают псковичам 14.02.2018, 12:440 В преддверии Дня защитника Отечества бойцы псковского СОБРа провели для школьников Урок мужества
14.02.2018, 12:410 Иномарку в Великих Луках подожгли жители Тверской области, выяснила полиция 14.02.2018, 12:392 Пакет законов о налоговой амнистии одобрен Советом Федерации 14.02.2018, 12:360 Навыки тактических действий в случае ЧС отрабатывают на учениях в Псковской Академии ФСИН 14.02.2018, 12:352 За год число договоров на вывоз мусора из частного сектора Пскова и Псковского района выросло вдвое
14.02.2018, 12:303 Александр Козловский: Люди не должны бояться получить штраф за дрова для своей печки 14.02.2018, 12:150 ХК «ВДВ-Купол» обыграл «Черноморец» из Севастополя 14.02.2018, 12:101 Долги до 100 тысяч можно будет взыскать без приставов 14.02.2018, 12:066 «Простите, Владимир Владимирович...»
14.02.2018, 11:560 В день 115-летия со дня рождения Гейченко в «Михайловском» открыли XXI чтения его памяти 14.02.2018, 11:390 Почем нынче выдра и утка, выясняли псковские антимонопольщики 14.02.2018, 11:271 Администрация Псковской области наградила Георгия Лупандина благодарственным письмом за многолетний труд в транспортной отрасли 14.02.2018, 11:0410 Первый случай свиного гриппа А(H1N1) зарегистрирован в Псковской области
14.02.2018, 10:590 Полиция ищет 20-летнего стружанина, который уехал в Псков месяц назад и не вернулся 14.02.2018, 10:580 В Пыталово задержали пьяного водителя за рулем «ВАЗа» 14.02.2018, 10:480 В псковском магазине обнаружена фальшивая купюра 14.02.2018, 10:481 Еще пять классов в школах Пскова отправились на вынужденные каникулы
14.02.2018, 10:460 ДТП затрудняет движение на перекрестке улиц Коммунальной и Юбилейной в Пскове 14.02.2018, 10:410 Сотрудники Росгвардии по «горячим следам» задержали подозреваемого в краже продуктов и спиртного в Великих Луках 14.02.2018, 10:370 Пропавший в Новгородской области мальчик может находиться в Великих Луках 14.02.2018, 10:317 Экс-губернатор Псковской области Владислав Туманов станет гостем программы «Собственной персоной»
14.02.2018, 10:262 Пскович за день нашел 1,8 млн рублей, чтобы погасить долг 14.02.2018, 10:220 Электронные услуги Росреестра набирают популярность 14.02.2018, 10:071 В Великолукской епархии состоялось первое в новом году заседание Епархиального совета 14.02.2018, 10:012 Акция буккроссинга проходит в Великих Луках
14.02.2018, 09:530 Фотоловушка Полистовского заповедника зафиксировала енотовидных собак. ВИДЕО 14.02.2018, 09:469 17-летнего юношу без причины избили в Великих Луках 14.02.2018, 09:400 Зампрокурора Псковской области организует личный прием граждан в Палкинском районе 14.02.2018, 09:350 Новый руководитель МКУ «Специализированная служба» Сергей Федоров вступил в профсоюз работников жизнеобеспечения
14.02.2018, 09:083 Псковский предприниматель незаконно получил субсидию, обманув государство на 1,8 млн рублей 14.02.2018, 09:074 1 марта кадастровых инженеров ждут на консультации в псковской Кадастровой палате 14.02.2018, 08:540 Три автомобиля столкнулись на пересечении улиц Юбилейной и Кузбасской дивизии в Пскове 14.02.2018, 08:485 Два года в тюрьме проведет пскович, который вступил в драку с прохожим
14.02.2018, 08:460 Автомобиль «Пежо» загорелся в псковской деревне Лухново 14.02.2018, 08:385 Спрос на зарубежные турпоездки в России вырос на 20% 14.02.2018, 08:323 Центробанк продолжит снижать ключевую ставку по кредитам 14.02.2018, 08:3023 Влюбленные во всем мире отмечают День святого Валентина
14.02.2018, 08:250 Третий день масленичной недели заслуженно получил название «Лакомка» 14.02.2018, 08:200 На время прохождения Масленичного парада в Великих Луках ограничат движение транспорта 14.02.2018, 08:1314 Bloomberg сообщил о гибели 200 наемников в Сирии после удара США 14.02.2018, 08:094 В МАК назвали возможную причину катастрофы Ан-148
13.02.2018, 23:342 Пскович, который избил собутыльника табуреткой, лишился свободы на 2,5 года 13.02.2018, 22:006 В Эрмитаже обнаружили записку сотрудников музея от 1947 года о низких зарплатах 13.02.2018, 21:2320 Немцы лидируют в медальном зачете на Олимпиаде, Россия - на 11-м месте 13.02.2018, 21:1719 В псковском здравкомитете пожилым людям посоветовали овладеть навыками электронной записи ко врачам
13.02.2018, 21:0213 Псков готов к проведению Масленицы, заверил Юрий Мартынов 13.02.2018, 20:439 Показательной назвала ситуацию с ограждением Пушкиногорской санаторной школы-интерната Ульяна Михайлова 13.02.2018, 20:350 Зональный этап чемпионата области по мини-футболу пройдет 10-11 марта 13.02.2018, 20:172 Пскович заплатит штраф в 30 тысяч рублей за фальшивое водительское удостоверение
13.02.2018, 20:044 Психолог псковского СИЗО завоевала золото на открытом чемпионате Европы по бразильскому джиу-джитсу 13.02.2018, 19:222 Подготовиться к сдаче экзамена на аттестат профессионального бухгалтера предлагают в ПсковГУ 13.02.2018, 19:004 Чем обернутся нововведения рынка недвижимости для простых граждан? 13.02.2018, 18:502 В автосалоне «Псков-Лада» действует специальная акция для иногородних покупателей
13.02.2018, 18:272 В Пскове легализованы трудовые отношения с 35 работниками строительной фирмы 13.02.2018, 18:202 До -15 ожидается в Псковской области 14 февраля 13.02.2018, 18:112 Сроки проведения заседаний комитетов областного Собрания могут быть пересмотрены 13.02.2018, 18:033 Два автомобиля столкнулись на пересечении Народной и Коммунальной
13.02.2018, 18:010 Первый этап Всероссийских соревнований «Человеческий фактор» прошел в псковском МЧС 13.02.2018, 17:540 Ансамбль «Скобари» отметит 20-летний юбилей большим концертом 13.02.2018, 17:4266 Алексей Захаров приступил к исполнению обязанностей заместителя главы администрации Пскова 13.02.2018, 17:394 Специалисты ЕДДС Пскова проводят ежедневный мониторинг образования наледей и сосулек на крышах
13.02.2018, 17:320 «Многоликая Россия» представлена в Пскове в рамках Пушкинского театрального фестиваля 13.02.2018, 17:2112 Оснастить все школы оборудованием для просмотра фильмов и концертов поручила Ольга Голодец 13.02.2018, 17:0040 Строительство забора из горбыля вокруг Пушкиногорской санаторной школы-интерната завершено 13.02.2018, 16:4120 Михаил Ведерников выразил надежду, что и другие регионы РФ поддержат проект «ПроРФ: Про Россию! Про тебя!»
13.02.2018, 16:264 В Новокольниках мужчина избил женщину и скрылся 13.02.2018, 16:2620 Звезду сериала «Универ» в Пскове атаковали поклонники 13.02.2018, 16:091 В «Клубе поколений» отметили начало Масленичной недели 13.02.2018, 16:033 Проект нового закона о культуре разработают к лету - Пиотровский
13.02.2018, 15:564 Вопросы обеспечения правопорядка обсудил врио губернатора с командующим Северо-Западным округом войск национальной гвардии РФ 13.02.2018, 15:5316 Псковская область стала местом старта межнациональной эстафеты «ПроРФ: Про Россию! Про тебя!» 13.02.2018, 15:537 Российские лыжники завоевали две бронзы на Олимпиаде 13.02.2018, 15:330 Фонд «Земляки» пришел на помощь маленькому локнянцу
13.02.2018, 15:204 Супружеские измены осудили 64% жителей России 13.02.2018, 15:0718 Звезда КВН Сангарджи Тарбаев предложил переименовать для псковичей «душевные скрепы» в «душевные скобы» 13.02.2018, 15:006 РСХБ в 2017 году получил 1,8 млрд рублей чистой прибыли 13.02.2018, 14:5423 Михаил Ведерников рассказал о своей любимой книге
© Псковская Лента Новостей, 2000-2018

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 57-71-24
reklama@pln-pskov.ru
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru