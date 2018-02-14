Общество

Третий день масленичной недели заслуженно получил название «Лакомка»

Третий день масленичной недели заслуженно получил название «Лакомка». Уже 14 февраля можно собрать всех близких за праздничным столом и побаловать их традиционными угощениями, сообщает портал RosRegistr.

Еще на Руси в третий день Масленицы было принято устраивать богатый пир, именно поэтому масленичная среда получила название «Лакомка». С самого утра тещи начинали готовить блиныс различными начинками и угощали своих зятьев. Однако праздничное блюдо пробовали и другие члены семьи. Все родственники собирались за столом, а после трапезы устраивали гулянья и веселились.

Масленичная среда - последний день Узкой Масленицы. До этого момента люди только начинают подготовку к празднику: наряжают чучело, строят снежные горы. С Лакомки начинаются праздничные пиры. Каждый дом наполнен гостями, которых хозяйки балуют кулинарными изысками.

Третий день Масленицы приносит тещам немало хлопот, ведь каждая из них должна порадовать своего зятя вкусными блинами с разнообразными начинками. Зятья же должны в ответ пригласить в свой дом не только тещу, но и других гостей.

Этот день был одним из самых ожидаемых для незамужних женщин и девушек. В масленичную среду женихи ездили по деревням и селам в поисках своей возлюбленной. Представительницы прекрасного пола наряжались и выходили на улицу с надеждой встретить свою любовь.

Уже вечером пир был в самом разгаре. Тещи угощали зятьев блинами, а те, в свою очередь, пели песни про заботливых тещ и благодарили их за доброту. После этого разыгрывали небольшие сценки с наряженным медведем и устраивали танцы.

Несмотря на то, что сразу же после масленичной недели начинается Великий пост, в этот период запрещено голодать, особенно в среду. Само название «Лакомка» говорит о том, что в этот день принято лакомиться традиционными праздничными блюдами и угощать ими своих гостей. Считается, кто больше блинов съест 14 февраля, для того год счастливее будет.

Наши предки считали, что в масленичную среду все, что есть в печи, должно после присутствовать на столе. Считалось, что скудный праздничный стол - неуважение к гостям, пишет сайт Rosregistr. В этот день даже малообеспеченные семьи старались приготовить как можно больше блюд, ведь гости должны приходить голодными, а уходить сытыми и довольными.

В качестве напитков на праздничный стол подавали кисель, чай из облепихи, свежесваренное пиво или компот. Масленица - веселый праздник, поэтому употребление большого количества алкоголя просто ни к чему.

Помимо блинов, на столе должны присутствовать пряники, лепешки, яичница и творог. В этот день верующие стараются избегать мясных блюд, чтобы подготовиться к началу поста. Разрешено употреблять в пищу яйца и молоко, а вот от мяса лучше отказаться.

Пир принято завершать массовыми гуляньями. Для этого в древности выходили на улицу, пели песни, танцевали и разжигали небольшие костры. Юноши устраивали шуточные бои на кулаках.

В период масленичной недели нельзя упустить возможность хорошо повеселиться. Однако основные праздничные соревнования и развлечения начнутся только в четверг, который получил название «Разгуляй».

Печь блины и сжигать чучело - самые популярные традиции масленичной недели. На самом деле это не просто традиционные развлечения, а старинные народные ритуалы, с помощью которых вы сможете избавиться от проблем и неудач и привлечь счастье.