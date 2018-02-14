Псковский предприниматель незаконно получил субсидию, обманув государство на 1,8 млн рублей

Руководитель одного из сельскохозяйственных предприятий Псковской области разработал преступную схему хищения бюджетных денежных средств, выделяемых в виде субсидий на поддержку растениеводства. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры района по итогам надзорных мероприятий, проведенных локнянской прокуратуре.
Путем предоставления недостоверных сведений о хозяйственной деятельности и фиктивных документов, подтверждающих владение земельными участками, директор сельхозпредприятия обеспечил получение субсидий.
Ущерб, причиненный государству в результате преступных действий злоумышленника, превысил 1,8 млн рублей.
Материалы прокурорской проверки направлены в следственный орган для осуществления уголовного преследования.
Ход и результаты проведения доследственной проверки взяты прокуратурой области на контроль.