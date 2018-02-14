Общество

Пскович за день нашел 1,8 млн рублей, чтобы погасить долг

В ОСП г. Пскова № 1 сразу на следующий день после возбуждения исполнительного производства, должник предоставил квитанцию на оплату всей суммы задолженности в размере 1 миллиона 859 тысяч рублей.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФССП России по Псковской области, исполнительное производство в отношении гражданина было возбуждено судебным приставом-исполнителем ОСП г. Пскова № 1 6 февраля. Общая сумма долга по исполнительному производству в пользу одного из банков г. Пскова составила 1 миллион 859 тысяч рублей. Приставом были направлены запросы в регистрирующие органы и кредитные организации для установления имущественного положения должника. По полученным ответам, в отношении должника, судебным приставом-исполнителем было незамедлительно вынесено постановление об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся на банковских счетах, ведь сумма долга у Псковича большая.

Но дальнейших принудительных мер приставу-исполнителю применять не пришлось, так как уже на следующий день должник явился в отдел судебных приставов и предоставил квитанцию об оплате задолженности в полном объеме. В тот же день судебным приставом-исполнителем было вынесено постановление об окончании исполнительного производства на основании п. 1 ч. 1 ст. 47 ФЗ «Об исполнительном производстве».

Таким образом, гражданин полностью погасил свои долги и не стал доводить дело до применения к нему более тяжких последствий принудительных мер, обращение взыскания с его банковских счетов снято.

Напомним, узнать о том, есть ли у вас долги, можно на официальном сайте Управления ФССП России по Псковской области через сервис «Банк данных исполнительных производств», на сайте также действует сервис «Электронная очередь записи на личный прием» и «Личный кабинет стороны исполнительного производства». Кроме того, все граждане вправе обратиться к судебным приставам через «Единый портал государственных услуг», который позволяет получить информацию по находящимся на исполнении в Федеральной службе судебных приставов исполнительным производствам.