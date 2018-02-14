Общество

Электронные услуги Росреестра набирают популярность

В прошедшем году от жителей России в контактный центр Росреестра поступило более 4,3 млн обращений. Услугами в электронном виде интересуются около 12% от общего числа обращений. Количество обращений об электронных услугах ведомства за 2017 год выросло примерно на 8%.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Управления Росреестра по Псковской области интерес россиян к услугам в электронном виде в значительной степени обусловлен возможностью получить услугу дистанционным способом (не контактируя с чиновником) в любое время в удобном для заявителя месте, а также сокращением сроков проведения учетно-регистрационных действий.

По количеству обращений также оказались востребованными консультации по услугам Росреестра (почти 55%) и вопросы проверки готовности документов (около 19%). Среди вопросов, по которым граждане обращаются в контактный центр Росреестра, можно также отметить формирование заявок на услуги Росреестра с помощью оператора контактного центра, а также вопросы о возможности получения электронной подписи в Удостоверяющем центре Федеральной кадастровой палаты.

Среднее время ожидания ответа оператора составило менее 20 секунд. Количество пропущенных вызовов не превысило 2% от общего числа звонков.

Увеличение количества обращений связано в первую очередь со вступлением в силу Федерального закона № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» и потребностью населения в дополнительных консультациях. Для повышения качества консультирования операторы контактного центра используют информационный ресурс «База знаний», содержащий более 3 тыс. документов.

Проект телефонного обслуживания был запущен шесть лет назад в рамках общей стратегии ведомства по повышению доступности и качества государственных услуг. За все время было принято более 23 млн обращений. Контактный центр телефонного обслуживания предназначен для предоставления информации гражданам по следующим вопросам:

расположение и режим работы территориальных органов Росреестра и филиалов Федеральной кадастровой палаты

готовность заявления (запроса) на предоставление государственной услуги Росреестра

предварительная запись на прием к специалистам и руководителям территориальных органов Росреестра и филиалов Федеральной кадастровой палаты

консультирование по формированию заявок на услуги, предоставляемые в электронном виде

запись на выездное обслуживание

подготовка и подача пакета документов

государственный реестр кадастровых инженеров

прием жалоб, претензий и благодарностей

В региональном ведомстве также напомнили, что обратиться в контактный центр телефонного обслуживания Росреестра можно по номеру 8-800-100-34-34. Режим работы круглосуточный, звонок бесплатный (за исключением вызова на местные номера территориального органа при нахождении в других городах).