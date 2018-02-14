Общество

В псковском магазине обнаружена фальшивая купюра

Полицией Пскова изъята банкнота номиналом пять тысяч рублей с признаками подделки. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской обалсти, она была обнаружена 13 февраля в одном из магазинов на улице Труда. По данному факту возбуждено уголовное дело.

В этой связи полиция рекомендует гражданам, работникам сферы торговли и обслуживания, представителям банковской сферы, осуществляющим прием наличных денег, внимательнее проверять купюры, а также пользоваться специальным оборудованием.

И помните, если при получении банкноты возникли сомнения в ее подлинности, ни в коем случае не пытайтесь сбыть ее, так как за это предусмотрена уголовная ответственность.

Если вы обнаружили поддельную купюру, либо стали свидетелем ее изготовления или сбыта, постарайтесь запомнить приметы злоумышленников, используемый ими автотранспорт и незамедлительно сообщите в ближайшее отделение полиции по телефону 02.