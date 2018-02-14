Общество

В преддверии Дня защитника Отечества бойцы псковского СОБРа провели для школьников Урок мужества

Накануне Дня защитника Отечества в псковском СОБРе прошел «Урок мужества» для учеников Яммской средней школы.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе отдела Росгвардии по Псковской области, о задачах, которые решает специальный отряд быстрого реагирования, школьникам рассказал заместитель командира отряда полковник полиции Александр Забродский.

Ребятам продемонстрировали документальный фильм о сотрудниках СОБР. Затем желающие смогли не просто посмотреть на оружие, которое используют бойцы спецподразделения, но и подержать в руках все представленные образцы.

Ребята поблагодарили сотрудников СОБРа за содержательный и интересный Урок мужества и выразили надежду на дальнейшие встречи.

Следует отметить, что подобные мероприятия проводятся регулярно и стали традиционными как для сотрудников СОБРа, так и для представителей учебных заведений Пскова и области.