Общество

Навыки тактических действий в случае ЧС отрабатывают на учениях в Псковской Академии ФСИН

В Псковском филиале Академии ФСИН России участники комплексных учений «Итог - 2018» отрабатывают навыки по ведению тактических действий в случае чрезвычайных ситуаций

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе филиала, в течение дня пятикурсникам в игровых коллективах предстоит отработать алгоритм действий групп управления в случае возникновения в исправительном учреждении чрезвычайных обстоятельств и спланировать мероприятия в целях их ликвидации и нормализации обстановки.

16 февраля, на пятый день учений, в загородном учебном центре Псковского филиала Академии курсанты в условиях, максимально приближенных к реальным, где учитывается все: местность, спецсредства и даже униформа, продемонстрируют на практике полученные за годы обучения в вузе навыки по организации действий групп боевого порядка в специальных операциях при чрезвычайных обстоятельствах социального характера, оперативно-розыскной деятельности. По легенде учений, пятикурсникам предстоит задержать и обезвредить вооруженных преступников – осужденных, совершивших побег из исправительного учреждения.

Совершенствовать свои практические навыки по организации и ведению действий групп боевого порядка в специальной операции пятикурсникам будут помогать преподаватели кафедры физической, огневой и тактико-специальной подготовки Псковского филиала академии и сотрудники отдела специального назначения «Зубр» УФСИН России по Псковской области.

Напомним, что комплексные учения «Итог-2018» проходят в Псковском филиале Академии ФСИН России с 10 по 18 февраля. В них принимают участие курсанты пятого курса. В этом году впервые комплексные учения в филиале стартовали одновременно с Академией ФСИН России (город Рязань) по специализации «Обеспечение безопасности в УИС». Ряд заданий разработаны и проводятся совместно с ведущим вузом ФСИН России. В течение недели курсанты в условиях непрерывно развивающихся событий в игровой форме и с распределением ролей выполняют различные задания, воспроизводя ситуации, реально возникающие в практической деятельности сотрудников исправительных учреждений.