В Псковской области состоится Всероссийская акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями»

20 февраля первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова, начальник государственного управления образования Александр Седунов, уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов, а также директор Центра оценки качества образования Любовь Ильина сдадут ЕГЭ по русскому языку вместе с другими родителями выпускников.
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, в этот же день в акции примут участие более 50 субъектов Российской Федерации. Родители выпускников смогут поменяться местами со своими детьми и пройти всю процедуру ЕГЭ, от рамки металлодетектора до получения результатов за госэкзамен.
Помимо родителей, возможность сдать экзамен в этот день предоставляется и представителям СМИ.
На мероприятии можно будет увидеть:
Продолжительность мероприятия: 1 час - пробный экзамен.