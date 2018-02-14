Общество

В Псковской области состоится Всероссийская акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями»

20 февраля первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова, начальник государственного управления образования Александр Седунов, уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов, а также директор Центра оценки качества образования Любовь Ильина сдадут ЕГЭ по русскому языку вместе с другими родителями выпускников.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, в этот же день в акции примут участие более 50 субъектов Российской Федерации. Родители выпускников смогут поменяться местами со своими детьми и пройти всю процедуру ЕГЭ, от рамки металлодетектора до получения результатов за госэкзамен.

Помимо родителей, возможность сдать экзамен в этот день предоставляется и представителям СМИ.

На мероприятии можно будет увидеть:

как проходит регистрация на ЕГЭ и организуется рассадка в аудиториях;

как выглядят рабочие места участников ЕГЭ;

как происходит печать и сканирование контрольных измерительных материалов (КИМ) в пункте проведения экзамена (ППЭ);

как выглядят КИМ ЕГЭ 2018 года по русскому языку;

Продолжительность мероприятия: 1 час - пробный экзамен.