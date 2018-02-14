Общество

Обувь фабрики «Nordman» - бесплатно в каждый дом

Давайте начистоту. Сапоги Nordman хоть и делают в Пскове, но купить их в городе не так просто.

У фабрики нет пока фирменного магазина, а заказывать через Интернет - значит, платить за доставку. Не каждый готов к такому повороту. Но теперь все изменилось.

Уже сегодня вы можете оформить заказ на сайте nordman . ru , и сапоги вам привезут абсолютно бесплатно - домой, на работу или в пункт выдачи (а их в городе два - один на ул. Толстого, другой на ул. Народной). Как вам будет удобно.

P.S. Новые условия действуют только для псковичей, при этом стоимость обуви остается такой же, как и для жителей других городов.