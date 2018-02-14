Общество

«Масленичные посиделки» прошли в Псковском Красном Кресте

В Псковском Красном Кресте собрались псковичи старшего возраста, чтобы всем вместе встретить Широкую Масленицу. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в организации, многие участницы встречи постарались порадовать своих друзей и испекли для посиделок блины и оладьи.

Более 20 видов кулинарных изделий стали настоящим масленичным угощением. Блины с красной рыбой, с мясом, геркулесовые, блины со сметаной, с творогом и черникой, с протертой свежей клубникой, с вареньем из груши и апельсином, с вареньем из лепестков роз, оладушки с яблоком и оладушки с черной смородиной – все это стало аппетитным лакомством на «Масленичных посиделках». Пожилые люди с удовольствием не только пробовали кулинарные изыски, но и узнавали рецепты их приготовления. После сытной дегустации участники встречи пели частушки и любимые песни своей молодости.

В конце мероприятия всем мастерицам, которые приготовили блины и оладьи, были вручены небольшие подарки от Красного Креста.

Отметим, что «Масленичные посиделки» состоялись в рамках проекта «Центр досуга и помощи для пожилых людей – детей войны, в частности жертв фашизма» с использованием гранта президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.