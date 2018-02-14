Общество

Спасатели провели профилактический рейд в псковской деревне Голубово

13 февраля сотрудниками отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Псковскому и Гдовскому районам в д. Голубово, Псковского района в целях недопущения пожаров и их последствий осуществлён профилактический рейд.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, в ходе рейда проведены беседы с населением о правилах эксплуатации отопительных приборов, электрического оборудования. Проведены инструктажи в области пожарной безопасности, распространены памятки и листовки на противопожарную тематику. Жителям напомнили телефонные номера вызова экстренных оперативных служб, довели обстановку с пожарами на территории района, назвали основные причины пожаров и гибели людей.

В рамках проводимого Года культуры безопасности гражданам рассказали о действиях при обнаружении пожара, правилах использования первичных средств пожаротушения, порядке сообщения о происшествиях в пожарно-спасательные подразделения Псковской области.