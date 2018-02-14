Общество

Певица из Великих Лук выступит на шоу «Песни» на ТНТ

Певица из Великих Лук Анна Макасеева, известная в городе на Ловати как Ann Jarel, выступит на шоу «Песни» на ТНТ.

Девушка рассказала на своей странице в социальной сети о том, что в эти выходные состоится новый выпуск проекта «Песни» с ее участием.

Известно, что Ann Jarel спела свою песню под гитару, однако, прошла ли она дальше, держится в тайне.

«Буду безгранично рада вашему вниманию, поддержке, и с нетерпением ждать ваших отзывов. Надеюсь, что у меня получится прикоснуться к вашему сердцу частичкой своей души», - написала великолучанка.

По правилам проекта после прослушивания участники попадут в команды продюсеров - Тимати и Максима Фадеева. Затем 20 лучших участников заселятся вместе и будут находиться под наблюдением камер в течение всего проекта. Победителя определят зрители, главный приз - 5 млн рублей.