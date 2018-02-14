Общество

Михаил Ведерников поздравил Ивана Цецерского с днем рождения

Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников сегодня, 14 февраля, поздравил главу города Пскова Ивана Цецерского с днем рождения.

«На протяжении многих лет с неуемной энергией он работает на благо города и его жителей. При его непосредственном участии реализуются социально значимые проекты и инициативы. Он всегда достойно представляет нашу областную столицу на общероссийских и международных мероприятиях. Иван Николаевич, надеюсь Ваш созидательный труд и любовь к родному краю будут и дальше способствовать развитию Пскова! Желаю Вам крепкого здоровья, семейного благополучия и профессиональных успехов!» - написал глава региона в своем Instagram.

Иван Цецерский родился 14 февраля 1967 года в поселке Речица Столинского района Брестской области.