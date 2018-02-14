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Агитационный пробег военнослужащих, солдатская каша и праздничный салют ожидают великолучан в День защитника Отечества

20 и 23 февраля в Великих Луках пройдут праздничные мероприятия, посвященные 100-летию Рабоче-крестьянской Красной армии, 75-й годовщине подвига Александра Матросова и Дню защитника Отечества.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации города, празднования начнутся 20 февраля в 12.00 на площади Ленина. Там пройдет агитационный пробег военнослужащих Западного военного округа совместно с поисковым отрядом «Линия фронта» (г. Санкт- Петербург).

В программе запланированы демонстрация военной техники, стрелкового оружия, военных приборов, сценическая реконструкция истории создания Красной Армии, полевая кухня «Солдатская каша», показ тематического фильма и концертная программа.

23 февраля в 11.00 на мемориальном воинском захоронении и у стелы «Город воинской славы» состоятся церемонии возложения цветов

В 12.00 великолучане соберутся на торжественном митинге у Вечного огня, а в 13.00 всех желающих приглашают посмотреть реконструкцию боя, посвященную 75-летию подвига Героя Советского Союза Александра Матросова. Она состоится на территории городской крепости.

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Завершится день праздничным вечером в драматическом театре. В это время на главной площади города будут демонстрировать видеоматериалы.

А в 20.00 небо Великих Лук озарит праздничный салют.