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Астероиды, к сожалению, можно использовать как оружие - эксперт

Космические объекты, например, астероиды, потенциально можно использовать в качестве оружия, но международное сообщество должно не допустить этого сценария, заявил «Интерфаксу» генеральный директор некоммерческого партнерства «Центр планетарной защиты» Анатолий Зайцев.

«Это, к сожалению, возможно. В частности, под прикрытием защиты от опасных небесных тел могут создаваться и отрабатываться новые виды оружия», - сказал А.Зайцев в интервью изданию.

Так он прокомментировал вероятность использования в военных целях космических аппаратов, предназначенных для нужд Системы планетарной защиты Земли от астероидов и комет «Цитадель», концепцию которой разработала группа ученых.

Эксперт пояснил, что при отработке методов и средств перехвата опасных небесных тел (ОНТ), возможна отработка и проверка эффективности кинетического оружия типа «Стрелы Бога» (проект спутников, стреляющих вольфрамовыми стрелами - ИФ).

«А создание сверхмощных лазеров космического базирования для защиты от ОНТ не исключает возможности их боевого применения», - сказал А.Зайцев.

Еще одной потенциально опасной технологией он назвал разрабатываемый «гравитационный трактор» (специальный зонд для воздействия на маленькие астероиды, способный изменять при сближении их траекторию, за счет влияния своей гравитации), использование которого позволяет осуществлять прецизионную корректировку траекторий небесных тел, причем не только для их отклонения, но и с целью обеспечения их падения в заданном районе Земли.

«То есть здесь можно говорить о создании "астероидного оружия"», - сказал А.Зайцев.

Он отметил, что астероиды могут быть использованы в качестве оружия, если информацией, получаемой от средств наблюдения за ними, будет монопольно владеть одно государство или группа стран.

«При этом возможно утаивание информации о возможных падениях ОНТ на территории других государств. Таким образом, информация о возможном времени и месте падения ОНТ может иметь военное значение», - считает ученый.

Для предотвращения такого негативного развития событий нужна упреждающая разработка международно-правового обеспечения в виде соответствующего договора, считает эксперт.

Принципы его формирования подготовлены разработчиками «Цитадели» и неоднократно представлялись на международных конференциях, в том числе на сессиях Научно-технического подкомитета Комитета ООН по использованию космического пространства в мирных целях.

В четверг отмечается пять лет со дня падения Челябинского метеорита. Ударной волной тогда оказались повреждены стекла в семи тысячах зданий, разрушены крыши домов как в жилом секторе, так и промышленных и социальных объектов. Более 1,2 тыс. человек получили ранения, совокупный ущерб от происшествия составил около 1 млрд рублей.