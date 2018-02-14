Общество

Развитие сельхозкооперации в Псковской области станет одной из основных тем форума «Вместе решаем проблемы села»

Тема развития сельскохозяйственной кооперации в Псковской области станет одной из основных тем Форума «Вместе решаем проблемы села». Как напомнила на пресс-конференции председатель первичной профсоюзной организации ПРОО «Комиссия по садоводствам», председатель исполнительного совета этой общественной организации Анна Войченко, сельхозкооперация - это, прежде всего, объединение ресурсов, усилий, совместной деятельности малых сельхозпроизводителей (людей, которые имеют личные подсобные хозяйства, ремесленные организации на селе, являются фермерами). Сельхозкооперация в России сейчас бурно развивается, и эта волна дошла до Псковской области. «Конкретно в нашем регионе появилась такая своеобразная кооперативная площадка – Псковский клуб развития сельских и малых территорий. Фактически, это клуб общения для людей, которые хотят развивать сельскохозяйственную кооперацию или уже создали кооператив. Также у нас сейчас создается новый ревизионный союз сельхозкооперативов Псковской области. Этот союз нового формата будет помогать создавать сельхозкооперативы, проводить ликбез, учебу кооператоров и участвовать в создании крупных объектов сельскохозяйственной кооперации», - рассказала Анна Войченко.

По мнению председателя исполнительного совета комиссии по садоводствам, волна интереса к сельхозкооперации сегодня в определенной степени подогревается теми федеральными субсидиями, которые выделяются сельхозкооперативам на развитие. «В Псковской области эти субсидии пока никто не получает. Но уже заявлено, что в этом году первые потребительские сельскохозяйственные кооперативы, которых в Псковской области на сегодня всего семь, могут получить финансовую поддержку - если не федеральную, то региональную. И на Форуме мы рассчитываем услышать от представителей исполнительной власти конкретные параметры поддержки развития сельхозкооперации в Псковской области», - пояснила Анна Войченко.

Она отметила, что людям сейчас реально не хватает знаний для того, чтобы включиться в кооперативную деятельность: «Например, многие считают, что сельхозкооперативы имеют льготный налоговый режим, но это не так. На семинаре в Пскове московские специалисты отдельно разъяснили это псковским кооператорам. Главный смысл создания кооператива заключается в объединении ресурсов при совместной деятельности, вследствие чего возникает экономия. И это дает эффект в виде снижения себестоимости продукции кооператива и, соответственно, снижение цены для конечного потребителя». По мнению Анны Войченко, это может сделать продукцию сельхозкооператоров более конкурентоспособной. «Мы надеемся, что местные кооперативы будут нацелены на продажу своей продукции в Пскове и Псковской области. Потому что сегодня большинство из них свою продукцию поставляют в другие регионы. Безусловно, псковские кооперативы могут и будут работать и на другие регионы, и на экспорт, но мы всё же планируем при поддержке администрации Псковской области выстраивать локальную экономику, чтобы росло благосостояние жителей Псковской области, в том числе - жителей сельских территорий нашего региона», - подчеркнула она.

Председатель Псковского облсовпрофа Ульяна Михайлова, в свою очередь, отметила, что конечная цель развития сельхозкооперации - это насытить внутренний рынок Псковской области относительно недорогими, качественными и экологически чистыми продуктами. «Соответственно задача ближайшего периода для органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественников, которые в своей работе сталкиваются с работой сельских кооперативов (например, профсоюзы сталкиваются, ведь в профсоюзном движении участвует много граждан, работающих и проживающих в сельской местности) произвести внутреннюю инвентаризацию. То есть выявить потенциальных субъектов, которые могут принять участие в данном процессе, помочь им друг с другом провести переговоры и найти оптимальные варианты кооперации, чтобы они смогли организовать такую деятельность», - считает председатель облсовпрофа.

Анна Войченко добавила, что на первом этапе самое важное - научиться кооперироваться. «В 90-х годах прошлого века у нас в стране была сделана ставка на индивидуальное предпринимательство, в том числе в фермерстве. Хотя ранее в России был очень удачный опыт развития кооперации. И именно наш опыт брали такие страны, как Китай или Индия, и у них экономика взлетела. А мы сейчас этот опыт вспоминаем и восстанавливаем. Я могу привести такой пример: сейчас у нас набирают популярность так называемые коллективные покупки. Можно скооперироваться и дешевле на 20-30% от розничной цены купить какие-то товары. Вот это и есть кооперация. Для нашего не самого богатого региона это реальная помощь в улучшении благосостояния семьи. Хотя когда говорят, что кооперативы - это для бедных, мы с этим не соглашаемся. Это нормальная практика в Европе, это модно. Если людям удобнее воспринимать информацию о кооперативах, как о «совместных закупках», мы на это и будем опираться в своей разъяснительной работе», - заявила Анна Войченко.

Напомним, что Форум «Вместе решаем проблемы села» состоится в Псковском облсовпрофе 16 февраля. Проблемы и перспективы развития сельхозкооперации будут обсуждаться в рамках работы первой секции «Развитие производственной инфраструктуры в сельской местности Псковской области».