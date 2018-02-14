Общество

Православные отмечают Сретение Господне

15 февраля православные отмечают Сретение Господне. Как сообщает calend.ru, этот христианский праздник отмечают в православии, католицизме и некоторых протестантских конфессиях, в том числе и в лютеранстве.

Русской православной церковью он почитается одним из двунадесятых праздников.

Принесение в Храм младенца Христа его родителями состоялось на 40-й день после Рождества и на 32-й день после Обрезания. В Иерусалимском Храме Святое Семейство встретил Симеон Богоприимец.

Сретение символизирует собой встречу Ветхого и Нового Заветов.