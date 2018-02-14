Общество

Россиян, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, вспоминают сегодня

15 февраля ежегодно с 2011 года в Российской Федерации отмечается официальная памятная дата - День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.

Она была установлена законом «О внесении изменений в статью 1.1 Федерального закона «О днях воинской славы и памятных датах России» (подписан президентом РФ Дмитрием Медведевым 29 ноября 2010 года).

Как пишет ТАСС, дата приурочена к завершению вывода советских войск из Афганистана в 1989 году. В ходе боевых действий на территории этой страны в период с 1979 по 1989 год погибли около 15 тыс. советских военнослужащих. До 2011 года 15 февраля отмечался как День памяти воинов-интернационалистов, но официального статуса он не имел.

Новая дата учреждена как единый день памяти обо всех гражданах России, проявивших самоотверженность и преданность Родине при участии в боевых действиях за рубежом.

По данным Минобороны, после окончания Второй мировой войны 1,5 млн советских и российских граждан приняли участие в более чем 30 войнах и вооруженных конфликтах за пределами страны в нескольких десятках государств Азии, Африки и Латинской Америки - Афганистане, Анголе, Эфиопии, Вьетнаме, Корее, Мозамбике, Никарагуа, на Кубе, в республиках бывшего СССР, Югославии и др. При исполнении служебного долга за рубежом погибли около 25 тыс. советских и российских граждан.

15 февраля в Пскове пройдут торжественно-траурные мероприятия, посвященные 29-й годовщине вывода советских войск из Афганистана.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города, в 15.00 у мемориала воинам Псковского гарнизона и псковичам, погибшим при выполнении боевых и специальных задач во второй половине ХХ века (сквер у Дома офицеров) отслужат заупокойную литию, к подножию памятника будет возложена Гирлянда славы и цветы. В митинге примут участие войны-интернационалисты, военнослужащие 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии ВДВ, члены молодежных военно-патриотических клубов, учащиеся, представители муниципальной и региональной власти.

В 16.00 в зале Дома офицеров состоится концерт-реквием «Дороги Афганской войны».