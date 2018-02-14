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Сегодня - четвертый день Масленицы - Широкий разгул

Четвертый день масленичной недели, четверг, называется «Разгуляй» (другие названия: Разгуляй, Широкий разгул, Перелом, Широкий четверг, Разгульный четверток). В этот праздничный день Масленица набирала полную силу. Главное действие в четверг - штурм и дальнейший захват снежного городка, который имеет двое ворот и величественные башни. Все мальчишки разделялись на два противоборствующих лагеря. Следовательно, одна группа старалась захватить городок, другая стояла на его страже. Защитники оборонялись при помощи метел. Атакующие становились победителями, когда городок был захвачен.

Награда победителям - купание в ледяной проруби. Контролировали подобные бои взрослые, которые устанавливали специальные правила игры. По ним мальчики должны быть однолетками примерно одного роста, в лицо бить запрещается, лежачего бить также нельзя. Также на четвертый день организовывались катания вокруг дерева на лошадях. Это должно было прийти на помощь солнцу в борьбе с зимой.

Сегодня в 11.00 и в 14.00 в МБУК «Городской культурный центр» (г. Псков, Рижский пр., 64) состоится познавательно-игровая программа «Масленица!», а в 15.30 в Псковской областной специальной библиотеке для незрячих и слабовидящих (г. Псков, ул. Набат, 5) - познавательно-игровая программа «Сударыня Масленица».