Общество

Энтузиасты кооперативного движения намереваются построить в Псковской области производственную площадку для кооператоров

Председатель первичной профсоюзной организации ПРОО «Комиссия по садоводствам», председатель исполнительного совета этой общественной организации Анна Войченко на пресс-конференции, посвященной форуму «Вместе решаем проблемы села», рассказала, что в рамках Псковского клуба развития сельских и малых территорий идет не только обсуждение возможностей развития локальной экономики, но и подготовка конкретных проектов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковског облсовпрофа.

«Так, сейчас мы готовим проект, который будет рассматриваться в рамках программы приграничного сотрудничества России и Эстонии: мы планируем построить первую производственную площадку, под нее уже выкуплена земля в Логозовской волости и получено разрешение на строительство. На этой площадке будет осуществляться мойка, проверка, переработка (преимущественно сушка) и упаковка сельскохозяйственной продукции. Площадку мы намереваемся построить с учетом очень хорошего опыта Эстонии, где такие пункты действуют. Местные жители приносят туда свою продукцию, эту продукцию им за умеренную плату перерабатывают, сертифицируют и упаковывают (можно даже с этикеткой). И они могут отнести ее на местный рынок или сдать в магазин на продажу», - пояснила Анна Войченко.

По ее информации, площадка сможет принять около 45 маленьких производителей и будет работать с загрузкой минимум 15 тонн ежемесячно. «Если мы получим финансирование, то строительство такой площадки начнется в конце 2018 года, а открытие может состояться уже летом 2019 года», - сообщила Анна Войченко.