Общество

Роструд переходит на проверки с применением риск-ориентированного подхода

Государственная инспекция труда в Псковской области напоминает: федеральный государственный надзор в сфере труда переведен на риск-ориентированный подход.

Внедрение риск-ориентированного подхода позволяет повысить эффективность контрольно-надзорной деятельности в сфере труда при оптимальном использовании материальных, финансовых и кадровых ресурсов органов федерального государственного контроля в сфере труда, снизить административную нагрузку на субъекты предпринимательской деятельности.

В таблице, размещенной на сайте Роструда, приведен перечень возможных нарушений требований трудового законодательства, включающий 76 позиций. Каждому нарушению присвоена определенная степень риска (высокая, средняя, низкая), в зависимости от негативных последствий для работника. При этом каждой степени риска соответствует определенное количество баллов: высокой – от 7 до 10, средней - от 4 до 6, низкой – от 1 до 3.

К высокому риску (10 баллов) отнесено уклонение от оформления трудового договора, заключение гражданско-правового договора вместо трудового договора, выплата заработной платы ниже минимального размера оплаты труда, нарушение процедуры увольнения работника, допуск работника к исполнению им трудовых обязанностей без прохождения в установленном порядке обучения и проверки знаний требований охраны труда.

К низкому риску (2 балла) отнесены нарушения правил ведения и хранения трудовых книжек, отсутствие утвержденного графика ежегодных отпусков, невыдача расчетного листка работнику.

С 2018 года плановые проверки проводятся с учетом риск-ориентированного подхода. Один раз в два года проверяются работодатели, деятельность которых отнесена к высокой категории риска; не чаще чем один раз в шесть лет проверяются работодатели, деятельность которых отнесена к умеренной категории риска. В отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, деятельность которых отнесена к низкой категории риска плановые проверки не проводятся.

В будущем при формировании плана проверок будут учитываться результаты самопроверки, пройденной работодателями на «Онлайнинспекции.рф».