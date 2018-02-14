Общество

Казаки со всей России встретятся 15 февраля в Храме Христа Спасителя

Храм Христа Спасителя станет местом встречи казаков со всей России. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, 15 февраля здесь пройдет Первый Большой круг российского казачества.

Идею проведения такого масштабного мероприятия поддержал президент Российской Федерации Владимир Путин. Оргкомитет по подготовке мероприятия возглавил руководитель ФАДН России Игорь Баринов.

«Мы впервые проводим такое масштабное мероприятие, которое, уверен, станет знаковым событием в новейшей истории российского казачества, большим шагом к его объединению», - прокомментировал Игорь Баринов.

Он добавил, что в Большом круге российского казачества примут участие более 1,5 тысяч человек из 80 регионов страны. Это представители войсковых казачьих обществ, обшественных объединений казаков, Казачьей партии Российской Федерации, молодежных казачьих организаций, а также представители Русской православной церкви, окормляющие казачьи общества. Откроется мероприятие праздничным Богослужением в Храме Христа Спасителя, которое проведет патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

На Большом круге планируется обсудить ход реализации стратегии государственной политики в отношении казачества, взаимодействие Русской православной церкви с российским казачеством, а также вопросы консолидации российского казачества.

Мероприятие организуют Федеральное агентство по делам национальностей при поддержке Совета при президенте Российской Федерации по делам казачества, Синодального комитета Русской православной церкви по взаимодействию с казачеством и правительства Москвы.