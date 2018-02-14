Общество

Еще шесть классов в школах Пскова закрылись на карантин в связи с заболеваемостью гриппом и ОРВИ

Сегодня, 15 февраля, еще шесть классов в школах города Пскова закрылись на карантин в связи с заболеваемостью гриппом и ОРВИ более 20% детей.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ «Город Псков», на вынужденные каникулы отправились четыре класса в многопрофильном правовом лицее №8 и по одному - в Псковской инженерно-лингвистической гимназии и средней школе №16.

В настоящее время на карантине остаются 25 классов в школах города.

Напомним, решение о карантине в отдельных классах принимается на срок до 7 дней. В связи с сезонной заболеваемостью управление образования администрации города проводит ежедневный мониторинг ситуации.