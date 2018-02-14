Общество

Псковский врач хотела отсудить 100 тысяч у зоозащитников, которые назвали ее «жопорукой»

Псковский врач обратилась в суд с иском к региональной общественной организации «Зоозащита». Как сообщается на сайте Псковского городского суда, в иске медик указала, что общественники распространили в социальной сети «ВКонтакте» сведения, порочащие ее честь и достоинство.

В частности, 26 апреля 2017 года появилась информация о том, что истец - «жопорукий врач». Медработник потребовала взыскать с ответчика компенсацию морального вреда в сумме 100 000 рублей, так как, по ее мнению, распространенные ответчиком сведения порочат ее честь и достоинство, поскольку не соответствуют действительности, являются негативными и могут повлиять на ее репутацию и отношение к ней жителей города и людей, с которыми она сотрудничает по работе.

Также в иске говорится, что указанными действиями ответчика истцу причинен моральный вред, выразившийся в необходимости оправдываться перед знакомыми и клиентами, появившейся бессоннице, нервному срыву и депрессии.

Представитель ответчика в судебном заседании иск не признал, в возражениях указал, что распечатка страниц интернет-сайта «ВКонтакте», представленных стороной истца, не отвечает требованиям допустимости доказательства, факт распространения не доказывает.

ПРОО «Зоозащита» автором сведений, давших истцу повод для предъявления иска, не является, к распространению спорной информации не причастна. В социальной сети «ВКонтакте» ответчик имеет страницу, предоставляющую возможность для общения третьим лицам на предмет защиты животных, собственного сайта ответчик не имеет. Технической возможностью размещения в сети информации располагали администраторы, численность которых в 2015-2017 годах составляла 16 человек. Зная логин-пароль, любое лицо располагает технической возможностью зайти на страницу и разместить любую информацию, в том числе от имени организации.

Также, по словам представителя ответчика, положенное в основу иска выражение «жопорукий врач» не является общепринятым и общепонятным, в словарях русского языка отсутствует. Доказательств того, что приведенная фраза умаляет честь и достоинство истца, не представлено. Критерии для признания указанной фразы не соответствующей действительности отсутствуют, проверить информацию на предмет ее соответствия действительности не представляется возможным.

Выражение «жопорукий врач» находится в рамках отвлеченного размышления о том, как несоблюдение врачами санитарных мер может повлечь послеоперационные осложнения. Высказываний негативного характера, носящих утвердительный характер, в адрес истца не поступало.

Ответчик добавил, что врач работает в государственном учреждении, ей гарантирован ежемесячный фиксированный доход, что свидетельствует о несостоятельности доводов истца относительно оттока клиентов.

Выслушав стороны, исследовав материалы дела, суд посчитал заявленные требования не подлежащими удовлетворению. Одним из доводов суда стало то, что для наступления ответственности за причинение морального вреда необходимо наличие состава правонарушения, включающего: наступление вреда; вину причинителя вреда; противоправность поведения причинителя вреда; причинно-следственную связь между действиями причинителя вреда и наступившими у истца неблагоприятными последствиями. Отсутствие одного из вышеназванных элементов состава правонарушения влечет за собой отказ суда в удовлетворении требования о возмещении вреда.