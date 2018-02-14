Общество

Годовое совещание судей судов общей юрисдикции Псковской области проходит в Пушкиногорье

15 февраля в 11.00 на базе учреждения отдыха и оздоровления «Пушкиногорье» пройдет годовое совещание судей судов общей юрисдикции Псковской области.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Управлении Судебного департамента в Псковской области, в мероприятии будут участвовать председатель Псковского областного суда Валерий Кондратьев, заместители председателя Псковского областного суда Владимир Овчинин и Алексей Лебедев, главный федеральный инспектор по Псковской области аппарата полномочного представителя президента РФ в Северо-Западном федеральном округе; заместитель прокурора Псковской области Виктор Борисенко; руководитель аппарата администрации Псковской области Денис Гуляев; первый заместитель председателя областного Собрания депутатов Виктор Антонов; руководитель Управления Федеральной службы безопасности по Псковской области Алексей Кальян, начальник Управления Судебного департамента в Псковской области Николай Морозов, начальник Главного государственного управления юстиции по Псковской области Сергей Шерстобитов и другие представители государственных структур Псковской области.

На совещании подведут итоги работы районных (городских) судов и мировых судей Псковской области за минувший 2017 год и определят основные задачи для судебной системы региона на 2018 год.

Как и принято, подведение итогов работы за прошедший год, будет ознаменовано награждениями победителей региональных конкурсов «Лучший суд года» и «Лучший судебный участок года». Также, планируется торжественная церемония награждения судей судов общей юрисдикции Псковской области Почетными грамотами Псковского областного суда, совета судей Псковской области и Управления Судебного департамента в Псковской области.

Во второй части совещания будут рассмотрены следующие темы: о практике рассмотрения судами Псковской области уголовных дел и обобщение работы федеральных и мировых судей Псковской области по рассмотрению гражданских дел. С докладами по обозначенным тематикам выступят как заместители председателя Псковского областного суда, так и судьи районных судов области.

В завершении состоится подведение итогов данного мероприятия.