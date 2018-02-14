Общество

Треть специалистов сменили место работы в 2017 году

Служба исследований HeadHunter провела опрос среди российских работников, включая специалистов из Псковской области, чтобы выяснить, как изменилась для них ситуация на рынке труда за прошедший год и чего они ждут в ближайшем будущем.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в компании, по мнению 60% опрошенных соискателей, ушедший год с точки зрения рабочих процессов был для них более напряженным и сложным, чем предыдущий. Стало легче лишь 16% респондентов. Особой разницы между 2016-м и 2017-м не видят 24% российских специалистов. Интересна разница восприятия рабочих процессов в зависимости от уровня позиции работника. Так, начинающие специалисты чаще отмечали более легкие рабочие процессы, нежели руководители. Подобную ситуацию во многом можно объяснить разным уровнем ответственности.

Среди работников чаще других о более легком 2017 годе говорили маркетологи, специалисты по рекламе и PR. В меньшей степени склонны к позитивной характеристике рынка труда медики, работники сферы производства и HR-специалисты.

Что касается карьерных траекторий, практически половина сотрудников из разных регионов стране не меняли ни должность, ни место работы в 2017 году (46%). Чуть меньше – 36% - все-таки сменили компанию. Изменения в карьере произошли еще у 13% опрошенных: 2% работников понизили, а каждого десятого - повысили. Сравнительно большую склонность к переменам проявляли специалисты из сферы продаж, закупщики, работники из индустрии гостеприимства (туризм, гостиничный бизнес).

Почти 30% специалистов отметили, что в их компаниях не проводилось никаких оптимизационных мер. О сокращении персонала заявили 33%, об объединении должностей – 28%, о снижении зарплаты – 19%, об уменьшении денежных премий - 17% респондентов. Еще 13% опрошенных отметили, что в их компаниях ввели «серые» схемы оплаты труда.

При этом, совокупный доход каждого третьего работника в 2017 году все-таки вырос, судя по результатам опроса. В большей степени изменения коснулись зарплат линейных менеджеров, в меньшей – управленцев. В отраслевом срезе похвастаться ростом доходов работников могли энергетические компании, финансовый и нефтегазовый сектор.

В основном увеличение дохода специалистов произошло за счет прироста в окладной части (44%), у 30% повысили премиальную часть, 26% - и то, и другое.

Больше половины сотрудников отметили, что в их компаниях выплачивают премии. Лидером по наличию премий в отраслевом разрезе оказались работодатели из государственного, энергетического и финансового секторов.

Если говорить о будущем, то 16% опрошенных сотрудникам руководство пообещало повысить заработную плату, 7%, напротив, ожидают понижения дохода. Треть заявляют, что никаких изменений не предвидится. Как отмечают соискатели, основная причина обещанного снижения заработной платы – это сложное положение компании и низкий уровень продаж.