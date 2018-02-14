Общество

Контрольно-счетные органы Псковской и Новгородской областей обменяются опытом аудиторской работы

Контрольно-счетные органы Псковской и Новгородской областей проведут в четверг, 15 февраля, совместное совещание, сообщили в Счетной палате Псковской области. В нем примут участие порядка 25 человек, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации.

Участники заседания обменяются опытом и обсудят актуальные вопросы в сфере аудита. В частности, рассмотрят правомерность расходования бюджетных средств (включая средства дорожного фонда), направленных на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт объектов капитального строительства, и проанализируют выполнение показателей региональной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальных образованиях Псковской области.

В повестку совещания также вошли вопросы в деятельности медицинских организаций и сфере обязательного медицинского страхования и порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности государственных предприятий области и использования государственного имущества.

Кроме того, в ходе заседания будет разбираться порядок осуществления контроля за результативностью, эффективностью, а также законностью расходования бюджетных средств, выделенных некоммерческим организациям, в том числе бюджетным (автономным) учреждениям, в рамках выполнения государственного или муниципального задания.

Напомним, Счетная палата Псковской области создана в 2007 году и обладает организационной и функциональной независимостью, руководствуясь в своей деятельности Конституцией Российской Федерации, федеральным законодательством, Уставом Псковской области и региональным законодательством.