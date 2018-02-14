Общество

Услуги псковского роддома станут темой пресс-конференции в общественном пресс-центре ПЛН

В пятницу, 16 февраля, в 11:00, в общественном пресс-центре Псковской Ленты Новостей состоится пресс-конференция, посвященная услугам, которые могут получить псковские роженицы.

Какие услуги могут получить роженицы в псковском роддоме по ОМС, будет ли расширен перечень услуг в перинатальном центре, который откроется в этом году?

Что такое сервисные роды? Какова их стоимость? Что в них входит? Будут ли отличаться сервисные роды в новом перинатальном центре?

Какие процедуры проходят роженицы? На какие консультации могут рассчитывать? Все ли из них бесплатны? Учат ли молодых мам кормлению и вообще тому, как надо вести себя с малышом?

Можно ли выбрать врача, который будет принимать роды, или акушерку?

Что нужно/можно брать с собой роженице и сопровождающим (те, кто сможет присутствовать при родах)?

Отдельный аспект – родовспоможение. Появятся ли в Пскове специалисты, так называемые доулы, которые будут оказывать поддержку и помощь псковским роженицам.

На эти и другие вопросы мы попросим ответить наших спикеров:

• главный врач ГБУЗ ПО «Псковский перинатальный центр» Сукманюк Сергей Юрьевич

• начальник отдела организации лечебно-профилактической помощи населению госкомитета по здравоохранению и фармации Псковской области Котина Ольга Валентиновна

• уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Соколова Наталия Викторовна

• первая профессиональная доула в Псковской области Соколовская Ирина Владимировна

Дата проведения: 16 февраля. Начало в 11:00.

Место проведения: пресс-центр ПЛН (Псков, улица Петровская, 51, седьмой этаж, пресс-зал).

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