Псковичей приглашают принять участие в благотворительной акции по выпеканию блинов на Масленицу

18 февраля на масленичной площадке «Блинный поединок» у памятника княгине Ольге (Октябрьская площадь) состоится благотворительная акция в поддержку детей с ограниченными возможностями, в рамках которой пройдет выпекание блинов.
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области, начало акции в 13.30. Блины, испеченные именитыми псковичами, будут продавать с молотка.
По словам организаторов, свое согласие на участие в благотворительной акции уже дал глава города Пскова Иван Цецерский.
Справки по тел.: +7-911-367-31-99.