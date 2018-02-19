Общество

Александр Козловский: Защитником Отечества является каждый, кто считает своим долгом беречь родную землю

Депутат Государственной Думы от Псковской области Александр Козловский поздравляет жителей региона с Днем защитника Отечества.

«Для нашей Псковской области он имеет особое значение. Именно в боях под Псковом, в такие же февральские дни сто лет назад родилась советская, а теперь российская армия. Но воинские традиции были заложены гораздо раньше.

Псковская земля, бывшая порубежной, испокон веков первой принимала на себя удар врага и давала ему отпор. Наши предки с мечами выходили на лед Чудского озера и разгромили считавшиеся непобедимыми войска Ливонского ордена. Они выстояли в Отечественной войне 1812 года, одержали победу в Великой Отечественной и Второй мировой войне - самой страшной и кровопролитной за всю историю человечества. В новейшую историю России навсегда вписан подвиг наших земляков, бойцов 6-й роты, которые под Улус-Кертом железным заслоном стали на пути врага, превосходившего их численностью более чем в 20 раз.

Сегодня защитником Отечества является каждый, кто считает своим долгом беречь родную землю, защищать ее интересы, чья жизнь и работа подчинены единой цели - благополучию и процветанию нашей великой страны.

В этот день я выражаю особые слова благодарности и признательности ветеранам Великой Отечественной войны и локальных конфликтов, ветеранам Вооруженных Сил, всем тем, кто сейчас выполняет свой воинский долг, а также родным и близким военнослужащих, которые разделяют с ними все трудности непростой, но очень нужной стране службы. Уверен, что каждый из нас, если потребуется, снова встанет на защиту своего дома, своих близких, своей страны. Ведь, как сказал святой князь Александр Невский, «не в силе Бог, а в правде!»

Уважаемые земляки! В этот праздничный день я желаю вам силы и мужества, выносливости и решительности, удачи, счастья, любви и благополучия. Пусть всегда над нашей Родиной будет мирное ясное небо! С Днем защитников Отечества!» - говорится в тексте поздравления.