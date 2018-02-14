Общество

Социальная реклама с призывом к чтению появилась в Пскове

Социальная реклама с призывом к чтению появилась в Пскове. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, соответствующий баннер, в частности, размещен на площади Ленина.

В тексте баннера с хэштегом #Псковлитературный указывается, что чтение сближает. Семьями псковичей призывают читать «Волшебника Изумрудного города».

Напомним, о появлении социальной рекламы, популяризирующей чтение, в начале недели сообщил врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников. В рамках встречи со студентами ПсковГУ, посвященной старту проекта ПроРФ, он рассказал о подписанном соглашении с Российским книжным союзом. В рамках сотрудничества псковская библиотека уже получила в дар сертификат на 500 книг.

Кроме того, планируется реализовать проект, в рамках которого в общественных местах появятся QR-коды, с помощью которых все владельцы смартфонов смогут бесплатно скачать книги, в том числе современную литературу. Библиотека будет обновляться каждые полгода.