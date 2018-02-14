В Пушкинских Горах предлагают установить памятник Семену Гейченко

Вопрос установки памятника первому послевоенному директору Пушкинского заповедника Семену Гейченко рассмотрел секретарь Псковского регионального отделения «Единой России», председатель областного Собрания депутатов Александр Котов. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия», с просьбой оказать содействие в реализации этой идеи сегодня, 15 февраля, в общественную приемную партии обратился житель Пушкиногорского района.
Пенсионер рассказал, что увековечить таким образом память русского писателя-пушкиниста, выдающегося музейного работника предлагается на территории Пушкиногорской школы искусств имени С. С. Гейченко.
По словам посетителя приемной, к инициативе с одобрением отнеслись глава района Александр Баранов и директор Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» Георгий Василевич. Также согласие на создание памятника дала дочь Семена Гейченко, но перед этим она пожелала увидеть эскиз. Нашелся и художник-скульптор, который готов выполнить эту работу.
«Сейчас необходимо собрать всю документацию, решить юридические вопросы. А когда будет открыт счет, мы сможем объявить сбор средств», - продолжил пушкиногорец и отметил, что принято решение обратиться за помощью в Псковское землячество в Москве. Пенсионер попросил Александра Котова тоже поучаствовать в этом важном и благородном деле и оказать в перспективе информационную поддержку.
«Прежде чем открыть счет и начать сбор средств на возведение памятника, прежде чем начать широкую информационную поддержку, нужно все-таки пройти первый этап. Должен быть разработан и одобрен специалистами эскиз этого памятника. Также Собрание депутатов Пушкиногорского района должно принять соответствующее решение о готовности установить его и выделить для этого конкретное место, - сказал секретарь регионального отделения партии. - После этого я готов вам помочь».
«Я это все понимаю, - согласился обратившийся. - Все можно вернуть, нельзя вернуть бездарно утраченного времени».