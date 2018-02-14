Общество

Жителям Стругокрасненского района могут разрешить заготавливать дрова на заросших полях

Жителям Стругокрасненского района могут разрешить заготавливать дрова на заросших полях. Разобраться в этом вопросе пообещал председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Собрания.

В ходе приема граждан 15 февраля за помощью к Александру Котову обратились жители Стругокрасненского района: население не имеет возможности заготавливать дрова законным способом.

«Делянки выделяются за 60 километров от населенного пункта, но даже 20 и 30 - это далеко. Мы как-то привыкли, что в лес пошел и пилишь. Тем более с лесом проблемы нет. А той делянки еще и дождаться надо, - рассказал Евгений Артемьянов. - Туго становится так, что решили приехать, попросить о помощи. Раньше мы могли брать хотя бы у предпринимателей. Но им сейчас выгоднее возить большими машинами, чтобы отапливать поселки».

Александр Котов сообщил, что заранее уточнил информацию в Стругокрасненском лесничестве: аукцион на земли Гослесфонда уже объявлен, и процедуры вот-вот закончатся.

Еще одним источником для заготовки дров на личные нужды, по мнению Александра Котова, могли бы быть заросшие сельхозугодья. Посетители приемной согласились, но отметили при этом, что пока им не удалось получить такое разрешение. «Даже серую ольху вдоль дороги пилить не дают. Хотя там все заросло, уже грибы собирают», - рассказали местные жители.

Александр Котов пообещал разобраться в вопросе и договориться о том, чтобы жители деревень могли заготавливать себе дрова на заросших полях.