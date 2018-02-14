Общество

Потенциал Карачаево-Черкесии планируется использовать для оздоровительного отдыха детей из Псковской области

Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников и глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов договорились об укреплении межрегиональных связей. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в четверг, 15 февраля, на Российском инвестиционном форуме в Сочи они подписали соглашение о сотрудничестве в разных отраслях.

«Мы подписали соглашение, которое содержит конкретные предложения о сотрудничестве. Карачаево-Черкесия имеет хороший потенциал в сельском хозяйстве, промышленном производстве, у Республики хороший опыт в увеличении доходной базы субъекта. Будем сотрудничать и в сфере туризма. Думаю, жителям Республики будет интересно посетить Псковскую область, а псковичам - побывать на горнолыжных курортах Карачаево-Черкесии», - отметил по итогам подписания Михаил Ведерников.

«Как показывает практика, прямое сотрудничество между субъектами приносит практический результат. У нас много точек соприкосновения, но мы договорились так: пусть будет меньше направлений, но все они будут реализованы. Уверен, что потенциал Карачаево-Черкесии можно использовать для оздоровительного отдыха детей из Псковской области, ну, а мы внесем свою лепту в увеличение туристического потока в ваш регион», - сказал в свою очередь Рашид Темрезов.

В рамках двустороннего взаимодействия в торгово-экономических сфере стороны будут создавать благоприятные условия для привлечения инвестиций в производство, наладят между собой поставки местной продукции, а также будут обмениваться опытом по привлечению доходов в бюджет и управлению государственным долгом.

В сфере образования организации Псковской области и Карачаево-Черкесии наладят взаимное сотрудничество для повышения квалификации педагогических кадров, разработки обучающих программ, организации летнего отдыха, досуга ребят и школьного обмена.

Стороны также будут вместе работать над укреплением и развитием культурных связей, организовывать гастроли творческих коллективов, проводить музейные выставки и сотрудничать в сфере сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия.

В рамках развития туризма регионы займутся продвижением своего потенциала на внутреннем и международном рынках и будут вместе совершенствовать подготовку профессиональных кадров в сфере туризма и сервиса.

Также документ затрагивает сотрудничество в сферах социальной защиты и занятости населения, физической культуры и спорта, здравоохранения, в вопросах миграции и молодежной политики.